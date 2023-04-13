Михаил Мишустин ездил по Тюмени в кортеже из 17 машин. Видео

Михаил Мишустин прибыл в Тюмень, в его кортеже 17 автомобилей. Видео

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в областную столицу. По данным паблика ВК «Типичная Тюмень» и сайта car72.ru, его кортеж из 17 машин заметили на улицах города.