Михаил Мишустин ездил по Тюмени в кортеже из 17 машин. Видео

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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«Три автомобиля ГИБДД, два Mercedes, восемь минивэнов (Mercedes, Volkswagen, Ford), два внедорожника (Toyota и Ford) и две Toyota Camry», - отмечают подписчики паблика «Типичная Тюмень».
Представители правительства Тюменской области подтвердили, что Михаил Мишустин прилетел в Тюмень. В аэропорту Рощино его встретили полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени попали в многокилометровую пробку в районе завода «Тюменские моторостроители». Ожидается, что предприятие посетит Мишустин.