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Михаил Мишустин ездил по Тюмени в кортеже из 17 машин. Видео

13 апреля 2023, 10:11
Фото: Скрин видео car72.ru

Михаил Мишустин прибыл в Тюмень, в его кортеже 17 автомобилей. Видео

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в областную столицу. По данным паблика ВК «Типичная Тюмень» и сайта car72.ru, его кортеж из 17 машин заметили на улицах города.
«Три автомобиля ГИБДД, два Mercedes, восемь минивэнов (Mercedes, Volkswagen, Ford), два внедорожника (Toyota и Ford) и две Toyota Camry», - отмечают подписчики паблика «Типичная Тюмень».

Представители правительства Тюменской области подтвердили, что Михаил Мишустин прилетел в Тюмень. В аэропорту Рощино его встретили полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени попали в многокилометровую пробку в районе завода «Тюменские моторостроители». Ожидается, что предприятие посетит Мишустин.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Водители#Премьер
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