Готовность к празднованию 78-й годовщины Великой Победы рассмотрят депутаты гордумы

9 Мая горожане пройдут колонной с портретами участников войны и тружеников тыла. Шествие «Бессмертного полка» будет предварять парад военной техники и гарнизона. Для тюменцев организуют праздничные концерты, выставки, арт-пространства и другие мероприятия.