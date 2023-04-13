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Published Сегодня, 12:08

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Готовность к празднованию 78-й годовщины Великой Победы рассмотрят депутаты гордумы

13 апреля 2023, 12:08
Фото: 1MI
Информацию о торжествах депутаты заслушают на заседании городской Думы, которое запланировано на 27 апреля.

В преддверии Дня Победы празднично преобразятся городские улицы, остановочные павильоны, площади и скверы. Волонтеры помогут привести в порядок места захоронений участников Великой Отечественной войны. В школах Тюмени запланированы тематические уроки и патриотические акции.

9 Мая горожане пройдут колонной с портретами участников войны и тружеников тыла. Шествие «Бессмертного полка» будет предварять парад военной техники и гарнизона. Для тюменцев организуют праздничные концерты, выставки, арт-пространства и другие мероприятия.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный отмечает, что приоритетом работы по-прежнему остается оказание поддержки ветеранам, забота и внимание старшему поколению.

Депутаты поздравят ветеранов с 78-летием Победы и вместе с фронтовиками вспомнят героические события, продолжат помогать горожанам в решении жизненно важных вопросов, – сказал Евгений Борисович.

Вопрос о подготовке к празднованию Дня Победы предварительно рассмотрят на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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