Экопромышленный парк Краснодарского края сможет переработать 70 тысяч тонн отходов

Потенциальные резиденты уже готовы приступить к созданию предприятий по утилизации отходов пластика (мощностью 20 тысяч тонн в год с производством полимерных гранул), бумаги (мощностью 20 тысяч тонн в год с производством флютинга для картона) и стекла (мощностью 30 тысяч тонн в год с производством товарного стеклобоя). Более того, на многие объекты инфраструктуры комплекса уже подготовлена проектная документация, которая находится на государственной экспертизе.