Экопромышленный парк Краснодарского края сможет переработать 70 тысяч тонн отходов

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Реализацию проектов профинансирует Российский экологический оператор (РЭО) за счет средств, вырученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых.
Строительство парка направлено на достижение целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», а также выполнение задач национального проекта «Экология» по снижению уровня захоронения отходов на 50%, пишет newstracker.ru.
«Краснодарский край станет еще одним регионом, где в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“ будет построен экопромышленный парк. Компании, занимающиеся утилизацией отходов пластика, бумаги, стекла, выразили готовность стать резидентами парка. Мощность переработки на их объектах может достигать 70 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору информации для проектирования производств, — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. — Напомню, что РЭО предоставляет резидентам меры поддержки — финансирование инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых».
Примечательно, что резиденты парка также могут рассчитывать на иные меры господдержки, указанные в нормативно-правовых актах Краснодарского края и РФ.
Потенциальные резиденты уже готовы приступить к созданию предприятий по утилизации отходов пластика (мощностью 20 тысяч тонн в год с производством полимерных гранул), бумаги (мощностью 20 тысяч тонн в год с производством флютинга для картона) и стекла (мощностью 30 тысяч тонн в год с производством товарного стеклобоя). Более того, на многие объекты инфраструктуры комплекса уже подготовлена проектная документация, которая находится на государственной экспертизе.
В РЭО отмечают, что к концу 2024 года в стране будет возведено восемь экопромышленных парков: в Краснодарском крае, Московской области, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях.