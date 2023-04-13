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Десятки тюменцев заплатят «налог на роскошь», их машины стоят от 10 млн рублей. Скрин

13 апреля 2023, 13:41
Фото: 1MI

В Тюмени десятки владельцев очень дорогих машин заплатят «налог на роскошь». Скрин

По данным доски объявлений сайта Дром.ру, в Тюмени продают очень дорогие машины за 20 – 26 млн рублей. В городе 6 подобных автомобилей. Скоро их владельцы заплатят налог на роскошь.
Фото: Скрин Дром.ру

Дороже всего оцениваются Mercedes-Benz G-Class (2020), цены на эти внедорожники достигают 26 млн. Тюменцы могут купить и BMWi7, М8, Lexus LX600. Porsche Cayenne Coupe (2022) продаётся за 16 млн рублей. Mercedes-Benz S-Class (2021) за 14,9 млн.

Около 50 машин стоят до 10 млн.

В апреле ФНС обновила список из 449 машин дороже 10 млн руб., облагаемых «налогом на роскошь». В их число вошли Audi, BMW, Mercedes Benz и российский Aurus. В 2024 году владельцы машин получат уведомления.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени купил арестованную машину Chevrole Camaro. При этом налог на машину платят прошлые владельцы.

Тюменец купил арестованный Chevrole Camaro, а штрафы платит прошлый владелец. Фото
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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика
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