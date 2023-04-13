Десятки тюменцев заплатят «налог на роскошь», их машины стоят от 10 млн рублей. Скрин

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Дороже всего оцениваются Mercedes-Benz G-Class (2020), цены на эти внедорожники достигают 26 млн. Тюменцы могут купить и BMWi7, М8, Lexus LX600. Porsche Cayenne Coupe (2022) продаётся за 16 млн рублей. Mercedes-Benz S-Class (2021) за 14,9 млн.
Около 50 машин стоят до 10 млн.
В апреле ФНС обновила список из 449 машин дороже 10 млн руб., облагаемых «налогом на роскошь». В их число вошли Audi, BMW, Mercedes Benz и российский Aurus. В 2024 году владельцы машин получат уведомления.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени купил арестованную машину Chevrole Camaro. При этом налог на машину платят прошлые владельцы.