Адвокат Бережного не будет его защищать из-за давления и исчезновения доказательств

Новый адвокат Бережного отказался его защищать из-за исчезновения доказательств

Адвокат Александр Почуев вышел из состава команды защитников Виталия Бережного. В своём тг-канале он сообщил, что причиной стало давление на него со стороны судьи и исчезновение вещественных доказательств.