Адвокат Бережного не будет его защищать из-за давления и исчезновения доказательств

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Его дело находится в московском суде. Стоит отметить, что новый адвокат у Бережного появился почти месяц назад.
«Более 50 ходатайств обвинения были удовлетворены полностью или от части, а практически все ходатайства защиты (более 127) были отклонены или вообще оставлены без внимания. Большинство доказательств защиты не прошло фильтр согласования с прокурором, и без соблюдения порядка исключения, не представлено вниманию коллегии присяжных», - отметил Александр Почуев.
В ближайшее время московский адвокат завершит расследование и подаст иски о защите чести и достоинства к пресс-службе СК РФ и к Эдуарду Петрову.
В марте «Наш город» сообщал, что адвокату Виталия Бережного суд приказал удалить всю информацию из медиаресурсов и социальных сетей.