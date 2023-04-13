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Адвокат Бережного не будет его защищать из-за давления и исчезновения доказательств

13 апреля 2023, 14:36

Новый адвокат Бережного отказался его защищать из-за исчезновения доказательств

Адвокат Александр Почуев вышел из состава команды защитников Виталия Бережного. В своём тг-канале он сообщил, что причиной стало давление на него со стороны судьи и исчезновение вещественных доказательств.

Его дело находится в московском суде. Стоит отметить, что новый адвокат у Бережного появился почти месяц назад.

«Более 50 ходатайств обвинения были удовлетворены полностью или от части, а  практически все ходатайства защиты (более 127) были отклонены или вообще оставлены без внимания. Большинство доказательств защиты не прошло фильтр согласования с прокурором, и без соблюдения порядка исключения, не представлено вниманию коллегии присяжных», - отметил Александр Почуев.

В ближайшее время московский адвокат завершит расследование и подаст иски о защите чести и достоинства к пресс-службе СК РФ и к Эдуарду Петрову.

В марте «Наш город» сообщал, что адвокату Виталия Бережного суд приказал удалить всю информацию из медиаресурсов и социальных сетей.

Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Адвокаты#Дела судебные#Уголовные дела#Происшествия#Безопасность
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