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За что невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды

12 апреля 2023, 08:18
Фото: 1MI

Невиновного тюменца в принудительном порядке доставили в суд и оставили без воды

В редакцию «Нашего города» обратился мужчина, которого судебные приставы забрали из квартиры и против его воли доставили в суд, где продержали более 4 часов. Он стал невольным свидетелем преступления и дал краткие показания в ходе следствия, после чего никаких уведомлений ему не приходило.
Сюжет
Суд

Я просто шел мимо…

«Около года назад, я стал косвенным свидетелем преступления. Почему косвенным? Я по существу дела не чего не знал и не знаю, но так как я проходил мимо возможного преступления, меня все же записали в свидетели», — рассказывает мужчина.

Он был неподалеку от места преступления, в котором обвиняют Сиразутдинова Динара, которому вменяют 2 эпизода по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и один эпизод по части 1 статьи 158 УК РФ — кража.

В день происшествия на месте также была семейная пара, супругов также записали в число свидетелей.

«Прошло следствие и дело в передали в суд. Мне как „свидетелю“ не отправили ни повестку, ни смс-оповещение и никто не звонил и не сообщал мне о судебном заседании. Понимаете, мне ничего не было известно! В последствии в аналогичной ситуации оказалась семейная пара», — говорит мужчина.
Мужчину записали в число свидетелей Мужчину записали в число свидетелей
Мужчину записали в число свидетелей
Фото: 1MI

Собирайтесь, мы едем в суд

В понедельник в 10 утра за ним прибыли судебные приставы, которые принудительно доставили мужчину в Центральный районный суд. Приставы объяснили принудительный привод тем, что такое постановление подписал судья по делу — Алексей Коленсиков. В том же порядке были доставлены ранее упомянутые супруги.

За мужчиной приехали судебные приставы За мужчиной приехали судебные приставы
За мужчиной приехали судебные приставы
Фото: 1MI
«Доставили нас в суд в начале 11 часов, а судебное заседания назначено на 14.00. Все это время меня и семейную пару охранял пристав. Якобы, по распоряжению судьи, запрещено нас выпускать из суда. Все перемещения по суду были в сопровождении судебного пристава. Более четырёх часов я находился без воды. Такое ощущение, что я не свидетель, а преступник», — негодует мужчина.

В туалет, по правилам, всех принудительно приведенных также водили исключительно в сопровождении пристава. В магазин за водой и едой не выпускали. На все претензии и жалобы, приставы отвечали, ссылаясь на постановление судьи и порядок обращения со свидетелями, которые добровольно не явились на заседание.

«Приставом было мягко сказано — „будешь возмущаться составим административный протокол“. Единственное, что скрасило эти часы в суде, это то что рассказы приставов об историях из их жизни. Но возмущению моему нет предела, ведь мне так и никто не показал решение судьи о принудительном приводе. В зал заседания я заходил на 2 минуты, так как по существу дела ничего не знаю», — говорит мужчина.

Проблема судебной системы или ошибка приставов

«По данному делу в отношении Сиразутдинова Динара уведомления о проведении заседания и необходимости явки были направлены всем свидетелям. Также уточняем, что судья не регламентирует время, к которому свидетеля, подвергнутого принудительному приводу, доставят в суд, все на усмотрение приставов», — объяснили «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Фото: 1MI

Адвокат Павел Руснаков рассказал, что в его практике не было случаев, когда на свидетеля оформляли принудительный привод, не убедившись в том, что он был уведомлен о его необходимости участия в заседании. Однако, если такое произошло, то это считается серьезным нарушением и поводом обратиться в суд.

«Ситуации, когда одна из сторон не соглашается на оглашение показаний свидетеля, данных в ходе предварительного следствия, и требует допросить его в суде, в уголовных судах — частые. Но обычно, если нет сведений о получении уведомления свидетелем, то приводу не подвергают, а выясняют актуальные данные, чтобы сообщить о допросе. Но приставы всегда забирают в таком случае рано утром и за несколько часов до суда — это тоже привычная практика», — сообщает Руснаков.

«Наш город» также обратился за разъяснениями в ФССП по Тюменской области. Там подчеркнули, что приставы действуют по установленному регламенту.

«Так как гражданин не явился в суд по повестке, судьей вынесено постановление о его принудительном приводе. Мужчина был доставлен в суд судебными приставами по ОУПДС на основании постановления суда. В соответствии с приказом привод осуществляется в день процесса», — объяснили в ФССП.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда участники. судебного процесса не получают уведомления. Ранее в Тюменском областном суде по делу Павла Москвина 2 свидетелей также привезли приставы, но в суде оба заявили, что не были уведомлены о своем участии в процессе.

Позже, при рассмотрении апелляции Москвина на приговор, заседание пришлось перенести из-за того, что участники процесса не были уведомлены о дате заседания в установленный законом срок.

#Алиса Вернер#Судебные приставы#Суд#Принуждение#Преступление#Свидетели#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Общество#Тюмень#Тюменская область
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