За что невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды

Адвокат Павел Руснаков рассказал, что в его практике не было случаев, когда на свидетеля оформляли принудительный привод, не убедившись в том, что он был уведомлен о его необходимости участия в заседании. Однако, если такое произошло, то это считается серьезным нарушением и поводом обратиться в суд.