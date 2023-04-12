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В Тюмени уровень воды в Туре поднялся до 172 сантиметров

12 апреля 2023, 04:06
Фото: 1MI

В Тюмени из-за ледохода поднялся уровень воды в реке Тура

В Тюмени на реке Тура из-за начавшегося в выходные дни ледоходы уровень воды поднялся до отметки 172 сантиметра над нулем поста. За минувшие сутки вода прибыла на шесть сантиметров, сообщает Центр регистра и кадастра.

По данным архива, 12 апреля, минимальный уровень воды в Туре, 28 сантиметров, был зарегистрирован в минувшем году, максимальный, 468 сантиметров, три года назад.

Абсолютный минимум уровня воды в реке Тура, -79 сантиметров, был отмечен 4 сентября 2022 года, абсолютный максимум, 868 сантиметров, 12 мая 2016 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе сохранится прохладная и ветреная погода. Небольшое потепление ожидается в четверг — до +15. В пятницу резко похолодает до -1…-4. Околонулевая температура воздуха сохранится до конца недели.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Река#Река Тура#Ледоход#Тюменская область
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