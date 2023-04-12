В Тюмени уровень воды в Туре поднялся до 172 сантиметров

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе сохранится прохладная и ветреная погода. Небольшое потепление ожидается в четверг — до +15. В пятницу резко похолодает до -1…-4. Околонулевая температура воздуха сохранится до конца недели.