В Тюмени уровень воды в Туре поднялся до 172 сантиметров

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
По данным архива, 12 апреля, минимальный уровень воды в Туре, 28 сантиметров, был зарегистрирован в минувшем году, максимальный, 468 сантиметров, три года назад.
Абсолютный минимум уровня воды в реке Тура, -79 сантиметров, был отмечен 4 сентября 2022 года, абсолютный максимум, 868 сантиметров, 12 мая 2016 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе сохранится прохладная и ветреная погода. Небольшое потепление ожидается в четверг — до +15. В пятницу резко похолодает до -1…-4. Околонулевая температура воздуха сохранится до конца недели.