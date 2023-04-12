В Тюмени ребенок перестал ходить после перенесенной вирусной инфекции

В Тюмени ребенок перестал ходить и разговаривать после перенесенного вируса

Тюменские медики за две недели поставили на ноги ребенка, у которого началась интоксикация организма из-за вирусной инфекции. Юный тюменец поступил в больницу в середине марта с жалобами на невнятную речь и слабость в конечностях.

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