В Тюмени ребенок перестал ходить после перенесенной вирусной инфекции

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Самостоятельно малыш практически не мог передвигаться. В течение 14 дней он получал ЛФК, массаж, физиолечение. Сейчас мальчик пока ходит в ходунках, но уже может сделать самостоятельно несколько шагов. Речь полностью восстановилась.
«С этим заболеванием на восстановление потребуется время. Спасибо врачам реабилитационного центра, что помогли встать на ноги моему сыну», — поблагодарила врачей мама мальчика.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области врачи спасли женщину, которая поступила в больницу в тяжелом состоянии с внутренним кровотечением. Пациентке была проведена экстренная операция.