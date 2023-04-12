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В Тюмени ребенок перестал ходить после перенесенной вирусной инфекции

12 апреля 2023, 06:07
Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени ребенок перестал ходить и разговаривать после перенесенного вируса

Тюменские медики за две недели поставили на ноги ребенка, у которого началась интоксикация организма из-за вирусной инфекции. Юный тюменец поступил в больницу в середине марта с жалобами на невнятную речь и слабость в конечностях.
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Дети

Самостоятельно малыш практически не мог передвигаться. В течение 14 дней он получал ЛФК, массаж, физиолечение. Сейчас мальчик пока ходит в ходунках, но уже может сделать самостоятельно несколько шагов. Речь полностью восстановилась.

«С этим заболеванием на восстановление потребуется время. Спасибо врачам реабилитационного центра, что помогли встать на ноги моему сыну», — поблагодарила врачей мама мальчика.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области врачи спасли женщину, которая поступила в больницу в тяжелом состоянии с внутренним кровотечением. Пациентке была проведена экстренная операция.

 

#Валентина Бурнашева#Дети#Общество#Новости тюмени#Врачи#Лечение#Вирус#Болезни#Тюмень#Тюменская область
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