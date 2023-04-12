В Тюмени на улице Дамбовской крупная пробка из-за двух аварий. Фото

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Машины столкнулись на перекрёстке, в одной из них сработали подушки безопасности. Пострадали только машины, но из-за аварии возник затор.
В вечерний час пик пробки в городе составили семь баллов. К 17:50 в городе произошло 6 дорожных происшествий, в восточной части объездной дороги затор на 1,5 км. Тут идут ремонтные работы.
Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в Тюмени сотрудники ГИБДД оштрафовали нескольких водителей, которые ездили по встречной полосе.