В Тюмени на улице Дамбовской крупная пробка из-за двух аварий. Фото

Большая пробка на Дамбовской из-за двух аварий. Фото

В областной столице 12 апреля на улице Дамбовской возникла пробка на 2 километра. По данным 2ГИС, здесь столкнулись седан и внедорожник. Недалеко от места ДТП был ещё один инцидент, пострадавших нет.