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Published Сегодня, 13:08

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Updated Сегодня, 13:12

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В Тюмени на улице Дамбовской крупная пробка из-за двух аварий. Фото

12 апреля 2023, 13:08
Фото: Скрин "Авто Тюмень - ДТП"

Большая пробка на Дамбовской из-за двух аварий. Фото

В областной столице 12 апреля на улице Дамбовской возникла пробка на 2 километра. По данным 2ГИС, здесь столкнулись седан и внедорожник. Недалеко от места ДТП был ещё один инцидент, пострадавших нет.

Машины столкнулись на перекрёстке, в одной из них сработали подушки безопасности. Пострадали только машины, но из-за аварии возник затор.

В вечерний час пик пробки в городе составили семь баллов. К 17:50 в городе произошло 6 дорожных происшествий, в восточной части объездной дороги затор на 1,5 км. Тут идут ремонтные работы.

Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в Тюмени сотрудники ГИБДД оштрафовали нескольких водителей, которые ездили по встречной полосе.

Тюменские автоинспекторы наказали сразу трех любителей езды «по встречке»
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Деньги#Александр Мязин
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