В Тюмени десятки дольщиков ЖК «Северный квартал» ждут квартиры с 2018 года

В августе 2022 года «Наш город» сообщал, что застройщик «ПИК-Тура» проиграл суд ООО «Вертикаль». Суд частично удовлетворил иск и взыскал неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Застройщик заплатил 231 тысячу рублей. Жалобы от жителей Тюмени поступали и на ЖК, построенные компанией «Энко». Всего в Тюмени реализуются три проекта от этого застройщика — ЖК «Преображенский» в мкр. Тюменская Слобода, ЖК «Айвазовский City» на улице Пожарных и спасателей, ЖК «Никольский» в д. Патрушева. Основной предмет исков, в которых «Энко» числится ответчиком — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда.