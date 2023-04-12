В Тюмени десятки дольщиков ЖК «Северный квартал» ждут квартиры с 2018 года

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По данным видеосюжета «Тюменского времени», строители смогли «закрыть» только первую очередь. Стройка на Тимофея Чаркова заморожена уже почти 2 года. В некоторых зданиях построены только 2 этажа из 4.
«У нас скоро родится ребёнок, но мы вынуждены снимать квартиры. Ещё приходится ипотеку платить. Деньги отдали, а результата мы не видим», - сообщают дольщики ЖК «Северный квартал».
Деньги дольщиков защищены эскроу-счетами. Они могут расторгнуть договор и получить их обратно, но купить на них квартиры уже не получится. Порядка 30 человек отдавали деньги напрямую застройщику.
В ГУС по Тюменской области отметили, что ситуация находится под контролем. Прорабатывается возможность кредитования или инвестиций в проект.
«Получим проектное финансирование, будет накладывать это на календарный график производства работ. Я думаю, что будет перенос сроков строительства на 4 квартал текущего года», - сообщил учредитель СЗ «Северный квартал» Андрей Полев.
Тюменцы вступали в долевое строительство с 2018 года.
В августе 2022 года «Наш город» сообщал, что застройщик «ПИК-Тура» проиграл суд ООО «Вертикаль». Суд частично удовлетворил иск и взыскал неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Застройщик заплатил 231 тысячу рублей. Жалобы от жителей Тюмени поступали и на ЖК, построенные компанией «Энко». Всего в Тюмени реализуются три проекта от этого застройщика — ЖК «Преображенский» в мкр. Тюменская Слобода, ЖК «Айвазовский City» на улице Пожарных и спасателей, ЖК «Никольский» в д. Патрушева. Основной предмет исков, в которых «Энко» числится ответчиком — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда.