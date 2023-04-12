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В Тюмени благоустроят сквер Комсомольский и парк в ЖК «Домашний». Фото

12 апреля 2023, 13:56
Фото: тг-канал Руслана Кухарука

В Тюмени благоустроят два новых парка. Фото

Руслан Кухарук в своём тг-канале сообщил о планах по благоустройству двух новых парков в областной столице. Особенность работ в том, что их будут выполнять частные компании.
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Тюмень
«На днях в администрации Тюмени прошла встреча с руководством ООО «СК Восток», которое рассматривает возможность взять шефство над сквером Комсомольский. В компании намерены разработать дизайн-проект его благоустройства, обсудить с жителями, проработать  концепцию наполнения», - сообщил Руслан Кухарук.

Если проект будет утверждён, то благоустройство территории пройдёт за счёт ООО «СК Восток».

Другая организация (ГК «Страна Девелопмент») создаёт общественный парк по ул. Новоселов в ЖК «Домашний». Здесь появятся места для отдыха с детьми, предусмотрены велодорожка, зоны для занятий спортом, стритболом, воркаут-площадка, памп-трек, площадка с теннисными столами. Название будущему скверу пока не выбрали.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени власти отложили благоустройство «Комарово Парк» на несколько лет из-за недостатка средств.

В Тюмени власти отложили благоустройство «Комарово Парк» на несколько лет
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Парки и скверы#Тюмень#Касается каждого
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