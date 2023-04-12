В Тюмени благоустроят сквер Комсомольский и парк в ЖК «Домашний». Фото

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
«На днях в администрации Тюмени прошла встреча с руководством ООО «СК Восток», которое рассматривает возможность взять шефство над сквером Комсомольский. В компании намерены разработать дизайн-проект его благоустройства, обсудить с жителями, проработать концепцию наполнения», - сообщил Руслан Кухарук.
Если проект будет утверждён, то благоустройство территории пройдёт за счёт ООО «СК Восток».
Другая организация (ГК «Страна Девелопмент») создаёт общественный парк по ул. Новоселов в ЖК «Домашний». Здесь появятся места для отдыха с детьми, предусмотрены велодорожка, зоны для занятий спортом, стритболом, воркаут-площадка, памп-трек, площадка с теннисными столами. Название будущему скверу пока не выбрали.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени власти отложили благоустройство «Комарово Парк» на несколько лет из-за недостатка средств.