В РЭО напомнили о правилах проведения субботников во дворах

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Он подчеркнул, что ветки, деревья, шины и строительные отходы не должны складываться в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО), пишет gorod55.ru.
В РЭО напомнили, что в период субботников количество заявок на вывоз отходов значительно возрастает. ТКО, в которые входят предметы упаковки, стеклотара, бумага, бытовая техника и т. д., вывозятся как с контейнерных площадок, так и с временных мест сбора отходов. Однако срубленные деревья, ветки, листва, автошины и строительный мусор не относятся к ТКО и должны вывозиться управляющими компаниями в рамках дополнительных договоров.
Растительные отходы быстро заполняют баки, что приводит к переполнению контейнеров и образованию серьезных навалов на площадках. Кроме того, они являются легковоспламеняемыми, что повышает угрозу возникновения очагов возгорания на контейнерных площадках. Поэтому организаторы субботников должны иметь в виду, что растительные отходы нужно вывозить отдельно.
После того, как на «РЭО Радар» поступает сообщение о проблеме, РЭО приступает к ее решению. Сервис позволяет собирать жалобы и сообщения о проблемах на контейнерных площадках, таких как стихийные свалки, нарушения сбора мусора, противозаконная утилизация и т. д.