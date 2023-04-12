nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Изображение материала

В РЭО напомнили о правилах проведения субботников во дворах

12 апреля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев напомнил организаторам субботников о правилах проведения уборки территорий общего пользования в населенных пунктах.

Он подчеркнул, что ветки, деревья, шины и строительные отходы не должны складываться в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО), пишет gorod55.ru.

В РЭО напомнили, что в период субботников количество заявок на вывоз отходов значительно возрастает. ТКО, в которые входят предметы упаковки, стеклотара, бумага, бытовая техника и т. д., вывозятся как с контейнерных площадок, так и с временных мест сбора отходов. Однако срубленные деревья, ветки, листва, автошины и строительный мусор не относятся к ТКО и должны вывозиться управляющими компаниями в рамках дополнительных договоров.

Растительные отходы быстро заполняют баки, что приводит к переполнению контейнеров и образованию серьезных навалов на площадках. Кроме того, они являются легковоспламеняемыми, что повышает угрозу возникновения очагов возгорания на контейнерных площадках. Поэтому организаторы субботников должны иметь в виду, что растительные отходы нужно вывозить отдельно.

После того, как на «РЭО Радар» поступает сообщение о проблеме, РЭО приступает к ее решению. Сервис позволяет собирать жалобы и сообщения о проблемах на контейнерных площадках, таких как стихийные свалки, нарушения сбора мусора, противозаконная утилизация и т. д.

Подпишитесь
За что невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды
Сегодня, 08:18
Тюменцы получат повестки в военкоматы через «Госуслуги»
Сегодня, 11:59
В Тюмень на этой неделе с проверкой приедет премьер-министр Мишустин
Вчера, 05:35
В Тюменскую область идёт сильное похолодание
Сегодня, 09:47
Кто из звезд родился в Тюменской области
Сегодня, 09:46
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07