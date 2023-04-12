В РЭО напомнили о правилах проведения субботников во дворах

В РЭО напомнили, что в период субботников количество заявок на вывоз отходов значительно возрастает. ТКО, в которые входят предметы упаковки, стеклотара, бумага, бытовая техника и т. д., вывозятся как с контейнерных площадок, так и с временных мест сбора отходов. Однако срубленные деревья, ветки, листва, автошины и строительный мусор не относятся к ТКО и должны вывозиться управляющими компаниями в рамках дополнительных договоров.