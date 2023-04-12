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Тюменца оштрафовали на 1 тысячу рублей из-за татуировки

12 апреля 2023, 06:59
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области оштрафовали из-за татуировки

Жителя Тюменской области оштрафовали на тысячу рублей за татуировку с нацисткой свастикой. В символике обнаружили символы, схожие с экстремисткими.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе судов Тюменской области, инцидент произошел в марте этого года в КП-9 УФСИН.

«Мужчина, отбывая наказание в ФКУ по Тюменской области, допустил публичную демонстрацию нацисткой символики в виде свастики, схожей с символами экстремисткой организации, которые нанесены на теле в виде перманентных рисунков», — пояснили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году выявили около полутора тысяч нарушений закона в сфере экстремизма и терроризма. Также было пресечено порядка 18 незаконных акций протеста.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Штрафы#Административное дело#Татуировки#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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