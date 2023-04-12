Тюменца оштрафовали на 1 тысячу рублей из-за татуировки

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе судов Тюменской области, инцидент произошел в марте этого года в КП-9 УФСИН.
«Мужчина, отбывая наказание в ФКУ по Тюменской области, допустил публичную демонстрацию нацисткой символики в виде свастики, схожей с символами экстремисткой организации, которые нанесены на теле в виде перманентных рисунков», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году выявили около полутора тысяч нарушений закона в сфере экстремизма и терроризма. Также было пресечено порядка 18 незаконных акций протеста.