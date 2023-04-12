Тюменские хлебокомбинаты не собираются повышать цены на праздничные куличи

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Цены на пасхальные куличи останутся на уровне прошлого года. С начала недели их уже отгружают в сети гипермаркетов в Тюмени.
«В этом году наше предприятие цены на куличи не поднимало, оставили уровень прошлого года. Печем и уже отгружаем с понедельника 10 апреля в ГМ «Лента», сеть магазинов «Магнит», «Бристоль» и в нашу фирменную сетку розничной торговли магазины «Абсолют-Экспресс», — сообщили представители хлебокомбината «Абсолют» изданию РБК Тюмень.
Цены не повышают и на Тюменском хлебокомбинате». В сети «МаксиМ» произведут около 5 тысяч штук праздничной выпечки, их стоимость (по сравнению с прошлым годом) практически не изменится.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменских шиномонтажных мастерских смена резины стоит от 1 900 рублей.