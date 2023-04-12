nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Изображение материала

Тюменские хлебокомбинаты не собираются повышать цены на праздничные куличи

12 апреля 2023, 14:19
Фото: 1MI

Хлебокомбинаты не планируют повышать цены на праздничные куличи в Тюмени

Тюменский хлебокомбинат «Абсолют» не будет повышать цены на праздничные куличи. Похожую стратегию выбрали на «Тюменском хлебокомбинате», и в сети ресторанов «МаксиМ» в Тюмени.

Цены на пасхальные куличи останутся на уровне прошлого года. С начала недели их уже отгружают в сети гипермаркетов в Тюмени. 

«В этом году наше предприятие цены на куличи не поднимало, оставили уровень прошлого года. Печем и уже отгружаем с понедельника 10 апреля в ГМ «Лента», сеть магазинов «Магнит», «Бристоль» и в нашу фирменную сетку розничной торговли магазины «Абсолют-Экспресс», — сообщили представители хлебокомбината «Абсолют» изданию РБК Тюмень.

Цены не повышают и на Тюменском хлебокомбинате». В сети «МаксиМ» произведут около 5 тысяч штук праздничной выпечки, их стоимость (по сравнению с прошлым годом) практически не изменится.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменских шиномонтажных мастерских смена резины стоит от 1 900 рублей.


Тюменцы отмечают резкий рост стоимости шиномонтажа у дилеров
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Цены
Подпишитесь
За что невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды
Сегодня, 08:18
Тюменцы получат повестки в военкоматы через «Госуслуги»
Сегодня, 11:59
В Тюмень на этой неделе с проверкой приедет премьер-министр Мишустин
Вчера, 05:35
В Тюменскую область идёт сильное похолодание
Сегодня, 09:47
Кто из звезд родился в Тюменской области
Сегодня, 09:46
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07