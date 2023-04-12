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Тюменская область: кто виноват в ландшафтных пожарах?

12 апреля 2023, 03:39
Фото: Противопожарная служба Тюменской области

В Тюмени задержали поджигателя травы

Ландшафтный пожар площадью 100 квадратных метров ликвидировали накануне тюменские пожарные в деревне Елань (Тюменский район). Возгорание произошло по вине местного жителя, который проводил сварочные работы.
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Тюмень

Виновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за минувшие сутки в регионе произошел один лесной пожар площадью 9 гектаров. К настоящему часу он ликвидирован.

Ранее «Наш Город» писал, что из-за лесного пожара в Свердловской области федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень окутал густой дым. Видимость была снижена до 50-100 метров (обход пгт Белоярский 4 — 5 километры). В связи с этим скорость движения транспортных средств ограничили до 50 километров в час.

 

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Пожары#Пожар#Пожарные#Тюмень#Тюменская область#Штрафы
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