Тюменская область: кто виноват в ландшафтных пожарах?

Ранее «Наш Город» писал, что из-за лесного пожара в Свердловской области федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень окутал густой дым. Видимость была снижена до 50-100 метров (обход пгт Белоярский 4 — 5 километры). В связи с этим скорость движения транспортных средств ограничили до 50 километров в час.