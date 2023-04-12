Тюменская область: кто виноват в ландшафтных пожарах?

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:42
Виновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за минувшие сутки в регионе произошел один лесной пожар площадью 9 гектаров. К настоящему часу он ликвидирован.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за лесного пожара в Свердловской области федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень окутал густой дым. Видимость была снижена до 50-100 метров (обход пгт Белоярский 4 — 5 километры). В связи с этим скорость движения транспортных средств ограничили до 50 километров в час.