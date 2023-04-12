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Тюменка подозревается в убийстве 38-летнего мужа из-за ссоры

12 апреля 2023, 12:19
Фото: 1MI

В Ишиме женщина зарезала мужа после ссоры

В Ишиме убили 38-летнего мужчину. По данным СКР по Тюменской области, в преступлении подозревают его супругу. Всё случилось в феврале, между ними произошла ссора.
«Женщина распивала спиртные напитки с мужем у себя в квартире. На фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой 34-летняя обвиняемая схватила нож и нанесла им не менее четырех ударов в грудную клетку 38-летнему супругу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», - сообщили в СКР по Тюменской области.

Сейчас женщина находится в СИЗО, в ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято орудие преступления - нож. Расследование продолжается.

Убийство во время ссоры происходят постоянно. С начала апреля «Наш город» сообщал о трёх подобных случаях, произошедших в Тюменской области. Преступления происходят в ходе застолья, следователи быстро находят подозреваемых. 

Два дня назад Заводоуковский районный суд вынес приговор 59-летней местной жительнице за убийство соседки. Преступление было совершено ещё 13 сентября 2021 года. В селе Новая Заимка между обвиняемой и её соседкой в очередной раз произошла ссора. Пенсионерка повалила потерпевшую на землю и задушила платком, после чего перетащила тело в стайку. Она сама вызвала сотрудников МВД. В ходе судебного заседания свидетели подтвердили, что конфликт между пожилыми женщинами был давно, поводы для этого были разные. В итоге обвиняемая получила 8 лет колонии, она уже заплатила 50 тысяч рублей родственникам погибшей по гражданским искам.

«Сбила с ног и задушила платком»: очередная ссора двух соседок закончилась убийством
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела
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