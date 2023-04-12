Тюменка подозревается в убийстве 38-летнего мужа из-за ссоры

Два дня назад Заводоуковский районный суд вынес приговор 59-летней местной жительнице за убийство соседки. Преступление было совершено ещё 13 сентября 2021 года. В селе Новая Заимка между обвиняемой и её соседкой в очередной раз произошла ссора. Пенсионерка повалила потерпевшую на землю и задушила платком, после чего перетащила тело в стайку. Она сама вызвала сотрудников МВД. В ходе судебного заседания свидетели подтвердили, что конфликт между пожилыми женщинами был давно, поводы для этого были разные. В итоге обвиняемая получила 8 лет колонии, она уже заплатила 50 тысяч рублей родственникам погибшей по гражданским искам.