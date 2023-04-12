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Тюменец лишился своего авто из-за отказа пройти медосвидетельствование

12 апреля 2023, 09:38

У тюменца забрали автомобиль из-за отказа пройти медосвидетельствование

У 35-летнего жителя Тюменской области конфисковали автомобиль за отказ пройти медосвидетельствование. Инспекторы ГИБДД остановили нетрезвого 35-летнего жителя с. Армизонское, когда он возвращался домой.
Сюжет
Тюмень

Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Установлено, что мужчина нарушил правила второй раз. Ранее у него уже было административное наказание по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов и на 2,5 года лишил его водительских прав. Также у мужчины конфисковали Ford Focus в доход государства.

«Наш Город» писал, что 97 водителей области были лишены прав, но до сих пор ими пользуются.

97 водителей области были лишены прав, но до сих пор ими пользуются
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#Олеся Киреева#Автомобилисты#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Дороги#Водители#ГИБДД#Тюмень#Суд#Тюменская область
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