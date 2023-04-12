Тюменец лишился своего авто из-за отказа пройти медосвидетельствование

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Установлено, что мужчина нарушил правила второй раз. Ранее у него уже было административное наказание по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов и на 2,5 года лишил его водительских прав. Также у мужчины конфисковали Ford Focus в доход государства.
«Наш Город» писал, что 97 водителей области были лишены прав, но до сих пор ими пользуются.