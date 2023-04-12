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Трёх тюменских медвежат отвезут в центр, снег в Тюмени, свидетеля приволокли в суд

12 апреля 2023, 18:57
Фото: 1MI

Снег в Тюмени, свидетеля приволокли в суд, трёх тюменских медвежат отвезут в центр

Трёх маленьких медвежат (их нашли в селе Дубровное), отвезут в реабилитационный центр. Возраст животных меньше года.

Трех найденных в Вагайском районе медвежат отправят в реабилитационный центр.

Животных отвезут в центр в Твери. Предполагается, что их маму могли убить охотники. В специализированном центре они будут восстанавливаться, а после малышей вернут в их среду обитания.

Стоит отметить, что в Тюменской области сезон охоты на бурого медведя открылся 21 марта. По данным «Нашего города» с 15 апреля стартует охотничий сезон на некоторые виды птиц.

В Тюмени 14 апреля 2023 года снова выпадет снег и наступят морозы.

Неблагоприятные погодные условия ожидают тюменцев 13 и 14 апреля. Сегодняшней ночью на юге Тюменской области возможен мокрый снег. Днем 13 апреля ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/с. Похолодает до – 2 градусов.

В пятницу резко похолодает. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до -18 градусов.

Невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды.

В редакцию «Нашего города» обратился мужчина, которого судебные приставы забрали из квартиры в суд, где продержали более 4 часов. Он был свидетелем преступления и  дал краткие показания.

Мужчина проходил мимо места, где произошло преступление. В нём обвиняют Сиразутдинова Динара (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кража).

«Около года назад, я стал косвенным свидетелем преступления. Почему косвенным? Я по существу дела ничего не знал и не знаю, но так как я проходил мимо возможного преступления, меня все же записали в свидетели», — рассказывает мужчина.

В день происшествия на месте оказалась семейная пара, они тоже были в суде.

«Прошло следствие и дело в передали в суд. Мне как „свидетелю“ не отправили ни повестку, ни смс-оповещение», — говорит мужчина.

Всех принудительно приведенных также водили исключительно в сопровождении пристава. В магазин за водой и едой не выпускали.

За что невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Погода в Тюмени#Происшествия
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