Трёх тюменских медвежат отвезут в центр, снег в Тюмени, свидетеля приволокли в суд

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Трех найденных в Вагайском районе медвежат отправят в реабилитационный центр.
Животных отвезут в центр в Твери. Предполагается, что их маму могли убить охотники. В специализированном центре они будут восстанавливаться, а после малышей вернут в их среду обитания.
Стоит отметить, что в Тюменской области сезон охоты на бурого медведя открылся 21 марта. По данным «Нашего города» с 15 апреля стартует охотничий сезон на некоторые виды птиц.
В Тюмени 14 апреля 2023 года снова выпадет снег и наступят морозы.
Неблагоприятные погодные условия ожидают тюменцев 13 и 14 апреля. Сегодняшней ночью на юге Тюменской области возможен мокрый снег. Днем 13 апреля ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/с. Похолодает до – 2 градусов.
В пятницу резко похолодает. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до -18 градусов.
Невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды.
В редакцию «Нашего города» обратился мужчина, которого судебные приставы забрали из квартиры в суд, где продержали более 4 часов. Он был свидетелем преступления и дал краткие показания.
Мужчина проходил мимо места, где произошло преступление. В нём обвиняют Сиразутдинова Динара (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кража).
«Около года назад, я стал косвенным свидетелем преступления. Почему косвенным? Я по существу дела ничего не знал и не знаю, но так как я проходил мимо возможного преступления, меня все же записали в свидетели», — рассказывает мужчина.
В день происшествия на месте оказалась семейная пара, они тоже были в суде.
«Прошло следствие и дело в передали в суд. Мне как „свидетелю“ не отправили ни повестку, ни смс-оповещение», — говорит мужчина.
Всех принудительно приведенных также водили исключительно в сопровождении пристава. В магазин за водой и едой не выпускали.