Шкуматов о пепельном выбросе на Камчатке: водителям нужно поменять фильтры воздуха

Глава вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук сообщил, что из-за плохой погоды и облачности последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке пока неизвестны. Ночное извержение продолжалось около пяти часов, а утром над Ключами была огромная пепловая туча, которая привела к тому, что днем было так же темно, как ночью.