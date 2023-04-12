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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Шкуматов о пепельном выбросе на Камчатке: водителям нужно поменять фильтры воздуха

12 апреля 2023, 18:08
Вследствие мощного выброса пепла на Камчатке автолюбителям придется менять воздушные фильтры, которые пострадали от мелкой пыли.

Об этом рассказал эксперт по автомобилям Петр Шкуматов в интервью NEWS.ru. Он подчеркнул, что необходимо заменить фильтры через несколько километров пути, чтобы обеспечить нормальное поступление воздуха в мотор и избежать проблем с автомобилем.

Шкуматов предупредил, что если мелкие частицы пепла пройдут через бракованный или неправильно установленный фильтр, это может привести к повреждению двигателя и радиатора. Пыль забивает радиатор, нарушая теплообмен, что вызывает перегрев двигателя и его поломку.

В случае извержения вулкана на Камчатке, специалист посоветовал следить за поведением автомобиля и температурой охлаждающей жидкости.

Глава вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук сообщил, что из-за плохой погоды и облачности последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке пока неизвестны. Ночное извержение продолжалось около пяти часов, а утром над Ключами была огромная пепловая туча, которая привела к тому, что днем было так же темно, как ночью.

Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.

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