Шкуматов о пепельном выбросе на Камчатке: водителям нужно поменять фильтры воздуха

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Об этом рассказал эксперт по автомобилям Петр Шкуматов в интервью NEWS.ru. Он подчеркнул, что необходимо заменить фильтры через несколько километров пути, чтобы обеспечить нормальное поступление воздуха в мотор и избежать проблем с автомобилем.
Шкуматов предупредил, что если мелкие частицы пепла пройдут через бракованный или неправильно установленный фильтр, это может привести к повреждению двигателя и радиатора. Пыль забивает радиатор, нарушая теплообмен, что вызывает перегрев двигателя и его поломку.
В случае извержения вулкана на Камчатке, специалист посоветовал следить за поведением автомобиля и температурой охлаждающей жидкости.
Глава вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук сообщил, что из-за плохой погоды и облачности последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке пока неизвестны. Ночное извержение продолжалось около пяти часов, а утром над Ключами была огромная пепловая туча, которая привела к тому, что днем было так же темно, как ночью.
Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.