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Школьник из Тюмени создал нейросеть для инжинеров и операторов

12 апреля 2023, 11:04
Фото: 1MI

Юный тюменец разработал нейросеть для инжинеров и операторов

По данным тг-канала «Тюменская область», школьник Игорь Дышлевский создал нейросеть, которая упростит задачу видеооператорам, инженерам и другим специалистам.

Её можно использовать при проведении выставок, презентаций и выполнении отдельных заданий. На разработку нейросети ушел год.

В настоящий момент в программу хотят добавить возможность распознавания лиц в кадрах с видеокамеры. Проект нейросети стал призёром в рамках Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ.

Ранее «Наш город» отмечал, что нейросеть изобразила Тюмень в стиле картин великих художников Иеронима Босха, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Клода Моне.

Нейросеть показала, какой нарисовали бы Тюмень великие художники
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Новости тюмени
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