Школьник из Тюмени создал нейросеть для инжинеров и операторов

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Её можно использовать при проведении выставок, презентаций и выполнении отдельных заданий. На разработку нейросети ушел год.
В настоящий момент в программу хотят добавить возможность распознавания лиц в кадрах с видеокамеры. Проект нейросети стал призёром в рамках Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ.
Ранее «Наш город» отмечал, что нейросеть изобразила Тюмень в стиле картин великих художников Иеронима Босха, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Клода Моне.