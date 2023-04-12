Школьник из Тюмени создал нейросеть для инжинеров и операторов

В настоящий момент в программу хотят добавить возможность распознавания лиц в кадрах с видеокамеры. Проект нейросети стал призёром в рамках Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» НИУ ВШЭ.