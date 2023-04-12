Россия и Китай будут совместно исследовать Луну в поисках редких металлов

"Ученые изучили вещество с Луны, используя более современные методы, и увидели, что поверхностный слой содержит много редкоземельных металлов и металлов платиновой группы, ресурсы которых на Земле иссякнут в ближайшие 30-40 лет. Вот почему возникла идея добычи этих металлов на Луне", - сказал Маринин в интервью телеканалу "Звезда".