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Россия и Китай будут совместно исследовать Луну в поисках редких металлов

12 апреля 2023, 14:44
В среду, 12 апреля, Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, рассказал о перспективах освоения Луны человеком.

По словам эксперта, на Луне недавно были обнаружены ценные ресурсы, которые на Земле считаются дефицитными. Поэтому крупные страны, включая Россию, развивают проекты по добыче полезных ископаемых на Луне, - пишут Известия.

"Ученые изучили вещество с Луны, используя более современные методы, и увидели, что поверхностный слой содержит много редкоземельных металлов и металлов платиновой группы, ресурсы которых на Земле иссякнут в ближайшие 30-40 лет. Вот почему возникла идея добычи этих металлов на Луне", - сказал Маринин в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, американцы, русские и китайцы решили попытаться построить станцию недалеко от Южного полюса, куда люди могли бы прибывать и добывать эти металлы с помощью роботов.

Россия и Китай подписали соглашение о совместном исследовании Луны. По словам эксперта, в ближайшие несколько лет страны могут представить совместный проект по финансированию добычи этих металлов.

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