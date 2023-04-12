Россия и Китай будут совместно исследовать Луну в поисках редких металлов

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
По словам эксперта, на Луне недавно были обнаружены ценные ресурсы, которые на Земле считаются дефицитными. Поэтому крупные страны, включая Россию, развивают проекты по добыче полезных ископаемых на Луне, - пишут Известия.
"Ученые изучили вещество с Луны, используя более современные методы, и увидели, что поверхностный слой содержит много редкоземельных металлов и металлов платиновой группы, ресурсы которых на Земле иссякнут в ближайшие 30-40 лет. Вот почему возникла идея добычи этих металлов на Луне", - сказал Маринин в интервью телеканалу "Звезда".
По его словам, американцы, русские и китайцы решили попытаться построить станцию недалеко от Южного полюса, куда люди могли бы прибывать и добывать эти металлы с помощью роботов.
Россия и Китай подписали соглашение о совместном исследовании Луны. По словам эксперта, в ближайшие несколько лет страны могут представить совместный проект по финансированию добычи этих металлов.