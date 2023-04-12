Решение дорожного вопроса в Ростовской области не удалось министру Окуневу

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Каждый год летом на ростовских дорогах выстраиваются длинные очереди транспорта в сторону черноморских курортов и обратно. Но в этом году десятки машин застряли на магистрали региона уже весной. По официальной версии, коллапс был вызван сильными снегопадами, проведением дорожных работ и недостаточной очисткой дорог от снега, информирует издание newizv.ru.
Следует отметить, что ростовские дороги и раньше оказывалась объектами скандалов. При этом главным фигурантом разбирательств был Владимир Окунев — министр транспорта и заместитель губернатора Ростовской области. Под его кураторством находятся вопросы развития отрасли строительства и дорожно-транспортной сферы региона.
Так, в 2020 году скандал разгорелся вокруг фирмы «Т-Транс» — ключевого подрядчика регионального транспортного ведомства. Эта организация появилась в декабре 2020 года. С ней были заключены контракты на 29 млн рублей, и это вызвало подозрения у ФАС. Претензии антимонопольного ведомства сводились к тому, что пять фирм могли состоять в картельном сговоре во время торгов. Речь идет о компаниях «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой» и «Таганрогское ДСУ». На основании этого в офисах фирм и регионального минтранса правоохранители провели обыски.
Еще один скандал произошел в 2021 году. Его суть заключалась в том, что 390 млн рублей, выделенных на ремонт трасс и нанесение разметки на дорожное покрытие, не были освоены. По версии вице-губернатора, в этом были виноваты власти муниципалитетов, не оформившие документы в установленный срок.
В 2022 году антимонопольная служба выиграла суд по делу о сговоре областных властей с подрядчиком при проведении реконструкции моста по улице Малиновского. Отмечается, что в конкурсе закупок на 2,25 млрд рублей победила компания «Ростовавтомост».
В марте 2023 году ФАС выступила с новым заявлением о сговоре при распределении 24 млрд рублей. Фигурантами дела вновь стали компании «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «Тацинское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «РостовАвтоДорСтрой» и «ВолгоградАвтоДорСтрой». В антимонопольном ведомстве считают, что из-за сговора была ограничена конкуренция в 121 аукционе по выбору подрядчика для работ по ремонту, строительству и содержанию дорог в Республике Адыгее, Волгоградской и Ростовской областях.
В результате разбора мартовского коллапса чиновники Ростовской области переложили всю ответственность за случившееся на государственную компанию «Автодор». Глава областного министерства транспорта Владимир Окунев заявил, что участок дороги во вверенном ему регионе содержится плохо по сравнению с соседними субъектами.