Решение дорожного вопроса в Ростовской области не удалось министру Окуневу

Так, в 2020 году скандал разгорелся вокруг фирмы «Т-Транс» — ключевого подрядчика регионального транспортного ведомства. Эта организация появилась в декабре 2020 года. С ней были заключены контракты на 29 млн рублей, и это вызвало подозрения у ФАС. Претензии антимонопольного ведомства сводились к тому, что пять фирм могли состоять в картельном сговоре во время торгов. Речь идет о компаниях «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой» и «Таганрогское ДСУ». На основании этого в офисах фирм и регионального минтранса правоохранители провели обыски.