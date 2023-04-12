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РАЭК провела круглый стол по цифровизации рынка недвижимости

12 апреля 2023, 11:04
Фото: фото ОП
На площадке Общественной палаты РФ состоялся круглый стол на тему "ИТ-технологии в недвижимости". Участники обсудили состояние рынка недвижимости, зарубежный и российский опыт инвестирования и перспективы сферы в ближайшие годы.

Модератором круглого стола выступил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников, пишет inkazan.ru.

Спикеры рассказали о новейших ИТ-решениях в недвижимости, трендах PropTech 2023, зарубежном и российском опыте внедрения информационных технологий в сферу недвижимости.

Сергей Гребенников подчеркнул, что информационные технологии активно внедряются в сферу недвижимости, что способствует повышению комфорта клиентов и доверия покупателей, а также увеличению инвестиций.

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артём Кирьянов отметил важность обеспечения нормативного регулирования происходящих изменений для создания условий развития отрасли и защиты прав всех участников рынка.

Эксперты со стороны государственных органов, застройщиков и агентств обменялись данными по внедрению информационных технологий и идеями по совместной работе. Специалисты в области внедрения сложных технологических решений и исследования портрета потребителей в сфере недвижимости поделились своим опытом.

Олег Казаков, директор по развитию Atom Media Group и сопредседатель кластера "РАЭК / Недвижимость", рассказал о трендах цифровизации рынка недвижимости и отметил, что тема цифровизации будет широко обсуждаться на 27-м Российском интернет-форуме, который пройдет в Подмосковье с 24 по 26 мая.

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