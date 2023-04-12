РАЭК провела круглый стол по цифровизации рынка недвижимости

Олег Казаков, директор по развитию Atom Media Group и сопредседатель кластера "РАЭК / Недвижимость", рассказал о трендах цифровизации рынка недвижимости и отметил, что тема цифровизации будет широко обсуждаться на 27-м Российском интернет-форуме, который пройдет в Подмосковье с 24 по 26 мая.