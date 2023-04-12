Прямые авиарейсы из Тюмени в Дубай и Шри-Ланку будут отменены в мае. Скрин

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Рейсы в Коломбо будут завершены 10 мая. Еженедельные вылеты из Тюмени в Дубай завершатся 26 числа. Между тем, в сентябре 2023 года их снова возобновят.
Ранее «Наш город» уже сообщал, что рейсы из Тюмени в Шри-Ланку будут завершены в мае, это связанно с нехваткой лайнеров. Большинство самолётов будут обслуживать туристов, которые отправятся в Турцию, Египет, Сочи. Сюда идёт основной поток отдыхающих из Тюменской области, ХМАО и Ямала.