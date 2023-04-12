Прямые авиарейсы из Тюмени в Дубай и Шри-Ланку будут отменены в мае. Скрин

Ранее «Наш город» уже сообщал, что рейсы из Тюмени в Шри-Ланку будут завершены в мае, это связанно с нехваткой лайнеров. Большинство самолётов будут обслуживать туристов, которые отправятся в Турцию, Египет, Сочи. Сюда идёт основной поток отдыхающих из Тюменской области, ХМАО и Ямала.