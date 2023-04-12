nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Изображение материала

Прямые авиарейсы из Тюмени в Дубай и Шри-Ланку будут отменены в мае. Скрин

12 апреля 2023, 14:55
Фото: 1MI

В мае отменят прямые авиарейсы из Тюмени в Дубай и Шри-Ланку. Скрин

По данным онлайн-табло Рощино, прямые рейсы из Тюмени в Дубай и Шри-Ланку будут отменены в мае. Сейчас их выполняют авиакомпании Utair и Azur Air.

Рейсы в Коломбо будут завершены 10 мая. Еженедельные вылеты из Тюмени в Дубай завершатся 26 числа. Между тем, в сентябре 2023 года их снова возобновят.

Ранее «Наш город» уже сообщал, что рейсы из Тюмени в Шри-Ланку будут завершены в мае, это связанно с нехваткой лайнеров. Большинство самолётов будут обслуживать туристов, которые отправятся в Турцию, Египет, Сочи. Сюда идёт основной поток отдыхающих из Тюменской области, ХМАО и Ямала. 

Авиарейс из Шри-Ланки в Тюмень задерживается на 5 часов. Скрин
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Деньги#Эксклюзив
Подпишитесь
За что невиновного тюменца принудительно доставили в суд и оставили без воды
Сегодня, 08:18
Тюменцы получат повестки в военкоматы через «Госуслуги»
Сегодня, 11:59
В Тюмень на этой неделе с проверкой приедет премьер-министр Мишустин
Вчера, 05:35
В Тюменскую область идёт сильное похолодание
Сегодня, 09:47
Кто из звезд родился в Тюменской области
Сегодня, 09:46
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
10 апреля 09:07