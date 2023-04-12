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Подробности про плачущую семью тюменских медвежат: их отвезут в специальный центр

12 апреля 2023, 13:41
Фото: 1MI

Тюменских медвежат отвезут в специальный центр в Твери

По данным тг-канала «Тюмень №1», трёх медвежат (их нашли в селе Дубровное), отвезут в реабилитационный центр. Возраст животных меньше года.

Медвежат перевезут в специализированный центр в Твери. Предполагается, что их маму могли убить охотники.

«Там они будут восстанавливаться, а после малышей вернут в их среду обитания», - отметил глава Дубровинского сельского поселения Виктор Орлов.

Стоит отметить, что в Тюменской области сезон охоты на бурого медведя открылся 21 марта. По данным «Нашего города» с 15 апреля стартует охотничий сезон на некоторые виды птиц.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Животные#Александр Мязин
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