Подробности про плачущую семью тюменских медвежат: их отвезут в специальный центр

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Медвежат перевезут в специализированный центр в Твери. Предполагается, что их маму могли убить охотники.
«Там они будут восстанавливаться, а после малышей вернут в их среду обитания», - отметил глава Дубровинского сельского поселения Виктор Орлов.
Стоит отметить, что в Тюменской области сезон охоты на бурого медведя открылся 21 марта. По данным «Нашего города» с 15 апреля стартует охотничий сезон на некоторые виды птиц.