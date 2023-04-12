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Новый спортивный комплекс с ледовыми аренами появится в Тюмени

12 апреля 2023, 09:21

Новый спортивный комплекс с ледовыми аренами построят в Тюмени

В Тюмени построят спортивный комплекс с ледовыми аренами для занятий хоккеем, шорт-треком, кёрлингом. На возведение потратят 350 миллионов рублей.
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Тюмень

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, площадь двухэтажного спортивного комплекса составит 4500 «квадратов». На его возведение потратят  150 млн. рублей. Строительство нового комплекса позволит трудоустроить более 30 человек.

Также в региональной столице модернизируют фитнес-клуб: отремонтируют здание, заменят оборудование и инженерные системы. На это уйдет 70 миллионов рублей.

Столько же бизнесмены потратят на запуск второй очереди туристического комплекса. Там появятся новые домики-бани и два крытых бассейна.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени скоро построят крупный медицинский центр. В него инвестируют 1 млрд. рублей.

Крупный медицинский центр скоро построят в Тюмени. В него инвестируют 1 млрд
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#Олеся Киреева#Спорткомплекс#Фитнес-центр#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Деньги#Тюмень#Тюменская область
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