Новый спортивный комплекс с ледовыми аренами появится в Тюмени

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, площадь двухэтажного спортивного комплекса составит 4500 «квадратов». На его возведение потратят 150 млн. рублей. Строительство нового комплекса позволит трудоустроить более 30 человек.
Также в региональной столице модернизируют фитнес-клуб: отремонтируют здание, заменят оборудование и инженерные системы. На это уйдет 70 миллионов рублей.
Столько же бизнесмены потратят на запуск второй очереди туристического комплекса. Там появятся новые домики-бани и два крытых бассейна.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени скоро построят крупный медицинский центр. В него инвестируют 1 млрд. рублей.