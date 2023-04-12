На улице Ленина тюменские археологи ищут артефакты XVII–XIX веков

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
«Рассчитываем найти культурный слой Тюмени времен XVII–XIX веков: остатки построек, жилищ, артефакты. Нам известно, что на Республики было кладбище», – сообщила изданию кандидат исторических наук Татьяна Рафикова.
Строительные работы – это возможность для археологов провести раскопки в центре Тюмени. Работы идут на глубине 2–2,5 метра. Гораздо больше шансов что-то разыскать при ремонте тепловых сетей.
Стоит отметить, что в 2022 году подобные работы шли в Заречной части города. Тогда разыскать интересные артефакты не смогли.
Ранее «Наш город» сообщал, что работы на улице Ленина продолжатся до ноября.