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На улице Ленина тюменские археологи ищут артефакты XVII–XIX веков

12 апреля 2023, 13:24
Фото: 1MI

В Тюмени археологи работают на улице Ленина

По данным «ФедералПресс», тюменский научный центр СО РАН организовал раскопки на улице Ленина. Сейчас строители меняют здесь коммуникации и ремонтируют дорогу.
«Рассчитываем найти культурный слой Тюмени времен XVII–XIX веков: остатки построек, жилищ, артефакты. Нам известно, что на Республики было кладбище», – сообщила изданию кандидат исторических наук Татьяна Рафикова.

Строительные работы – это возможность для археологов провести раскопки в центре Тюмени. Работы идут на глубине 2–2,5 метра. Гораздо больше шансов что-то разыскать при ремонте тепловых сетей.

Стоит отметить, что в 2022 году подобные работы шли в Заречной части города. Тогда разыскать интересные артефакты не смогли.

Ранее «Наш город» сообщал, что работы на улице Ленина продолжатся до ноября.

В Тюмени начались работы по реконструкции улицы Ленина
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