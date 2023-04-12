На тюменских предприятиях за три месяца погибли несколько рабочих

С высоты 10 этажа строящегося дома сорвался арматурщик. Мужчина скончался по пути в больницу. Как выяснилось, на предприятии не соблюдались правила безопасности. Погибший арматурщик был допущен к самостоятельной работе несвойственной его профессии без прохождения целевого инструктажа. Кроме того, работодатель не выдал ему предохранительный пояс.