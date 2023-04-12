На тюменских предприятиях за три месяца погибли несколько рабочих

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 05:15
С высоты 10 этажа строящегося дома сорвался арматурщик. Мужчина скончался по пути в больницу. Как выяснилось, на предприятии не соблюдались правила безопасности. Погибший арматурщик был допущен к самостоятельной работе несвойственной его профессии без прохождения целевого инструктажа. Кроме того, работодатель не выдал ему предохранительный пояс.
Еще одно ЧП произошло в феврале этого в ИК-1 Тюмени. Здесь от удара током скончался заключенный, работавший пекарем — электрооборудование, с которым он работал было неисправно.
В начале марта смертельную травму на рабочем месте получил работник тюменской компании «Металлресурс». По данным ГИТ Тюменской области, мужчина скончался после отравления генераторными парами. Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.
В конце марта сообщалось о гибели рабочего компании «СИБУР». Информация об этом появилась в социальных сетях. Причина смерти — неизвестна. От трудовой инспекции официальных подтверждений данного сообщения не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году на предприятиях Тюменской области произошло два несчастных случая, ставших самыми страшными на производстве.
В июле 2022 на стройплощадке компании АО «Мостострой-11» упал козловой кран. В городе в тот день бушевала непогода, но работы на стройке приостановлены не были. В момент ЧП краном управляла 31-летняя Эльвира Демидова. Девушка скончалась от полученных травмы на месте.
Было проведено расследование ЧП, заведено уголовное дело на начальника участка подъемных сооружений АО «Мостострой-11» Андрея Поздеева за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно.
Еще одна страшная трагедия произошла в День города на «Тюменском хлебокомбинате» — в тестомесильную машину упала сотрудница предприятия. В ходе расследования было установлено, что при приеме на работу для сотрудницы не был проведен вводный инструктаж.