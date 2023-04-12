На ремонт трассы Екатеринбург – Тюмень потратят около 2 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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В документации указано, что работы по капитальному ремонту пройдут на участке автодороги автомобильной дороги Р-351 261+588 - км 289+750, а также на мостах через реки Тугулымка, Айба, Кармак, путепровод через железную дорогу. Все работы должны быть завершены до 15 ноября 2024 года.
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 27 апреля, подведение итогов закупки запланировано на 3 мая.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году пройдут работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Ленина. Подрядчики заменят дорожное полотно, инженерные коммуникации. Работы продлятся до ноября 2023 года.