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На ремонт трассы Екатеринбург – Тюмень потратят около 2 миллиардов рублей

12 апреля 2023, 05:10
Фото: Уралуправтодор

Федеральную трассу Екатеринбург – Тюмень отремонтируют за 1,9 млрд рублей

Около 1,9 миллиардов рублей потратит «Уралуправтодор» на ремонт федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. В настоящее время идет поиск подрядной организации. Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупок.
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Тюмень

В документации указано, что работы по капитальному ремонту пройдут на участке автодороги автомобильной дороги Р-351  261+588 - км 289+750, а также на мостах через реки Тугулымка, Айба, Кармак, путепровод через железную дорогу. Все работы должны быть завершены до 15 ноября 2024 года.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 27 апреля, подведение итогов закупки запланировано на 3 мая.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году пройдут работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Ленина. Подрядчики заменят дорожное полотно, инженерные коммуникации. Работы продлятся до ноября 2023 года.

 

 

#Валентина Бурнашева#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Новости тюмени#Дороги#Ремонт дорог#Закупки#Тюмень#Тюменская область
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