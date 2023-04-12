На ремонт трассы Екатеринбург – Тюмень потратят около 2 миллиардов рублей

В документации указано, что работы по капитальному ремонту пройдут на участке автодороги автомобильной дороги Р-351 261+588 - км 289+750, а также на мостах через реки Тугулымка, Айба, Кармак, путепровод через железную дорогу. Все работы должны быть завершены до 15 ноября 2024 года.