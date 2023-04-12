Кто из звезд родился в Тюменской области

Сейчас Водонаева активно высказывает свое мнение, относительно громких событий, происходящих на ее малой родине. Так, в 2022 году Алёна Водонаева осудила тюменку за то, что та бросила свою таксу в ветклинике. Телеведущая заявила, что подобные люди не должны заводить ни животных, ни детей. Также звезда рассказала о том, что в 14 лет в Тюмени ее изнасиловали и многократно поднимала тему пропажи детей в областной столице.