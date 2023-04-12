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Кто из звезд родился в Тюменской области

12 апреля 2023, 09:46

Кто из звезд шоубизнеса родился в Тюменской области

Не обязательно рождаться в столице, чтобы добиться успеха в российском шоу-бизнесе. Многие из популярных ныне музыкантов, моделей, ведущих и прочих видных личностей родились в Тюменской области. Некоторые из них уже забыли о малой родине, а другие во всю стараются ее прославлять.
Сюжет
Тюмень

INSTASAMKA

INSTASAMKAINSTASAMKA
INSTASAMKA
Фото: Личная страница ВК

Скандально известная блогер, репер и поп-дива Дарья Зотеева, она же Instasamka, родилась в Тобольске в 2000 году. Девушка училась в школе № 3, из которой в девятом классе её исключили. Позже она поступала в колледж, но позже отказалась от его посещения.

В 2017 году Дарья начала снимать видео разговорного жанра и короткие комедийные ролики, которые публиковала их в социальных сетях под псевдонимом «Президентша». Позже псевдоним был изменён на нынешний.

Хоть артистка многократно нелестно высказывалась о Тобольске, делая акцент на провинциальности малой родины, но этот город и Тюменскую область этот город она иногда упоминает в своих музыкальных композициях, повышая их узнаваемость. Однажды Дарья даже сказала, что может вернуться в родной город и обзавестись там детьми.

На YouTube-шоу «Вписка», осматривая свои брендовые куртки в гардеробе, Зотеева озвучила их стоимость и заявила:

«Это всё больше, чем месячный бюджет Тобольска. Одно мое пальто стоит больше, чем Тобольск».

Позже в одной из музыкальных композиций девушка замахнулась выше:

«На моей груди Balmain
Я куплю себе Тюмень».

Алена Водонаева

Алена ВодонаеваАлена Водонаева
Алена Водонаева
Фото: Личная страница ВК

Светская львица родилась в Тюмени, здесь она окончила школу и Тюменский государственный университет по специальности «Журналистика». Водонаеву до сих пор помнят некоторые из педагогов факультета.

Позже она пошла работать по профессии и на местном телеканале вела программу о криминальных новостях в городе.

В 2004 году она попала в телевизионное реалити-шоу «Дом-2», где зарекомендовала себя одной из самых скандальных участниц. После этого карьера тюменки и пошла в гору.

Сейчас Водонаева активно высказывает свое мнение, относительно громких событий, происходящих на ее малой родине. Так, в 2022 году Алёна Водонаева осудила тюменку за то, что та бросила свою таксу в ветклинике. Телеведущая заявила, что подобные люди не должны заводить ни животных, ни детей. Также звезда рассказала о том, что в 14 лет в Тюмени ее изнасиловали и многократно поднимала тему пропажи детей в областной столице.

«25 лет в области орудует маньяк, и, скорее всего, не один. И всё это время полицейские тупо ждут „с моря погоды“, пока преступники сами попадутся в их цепкие лапы», — говорила в своем обращении Водонаева.

Она подчеркивает, что ее беспокоят проблемы, охватывающие малую родину и Водонаева готова их подсвечивать и участвовать в жизни Тюменской области.

Алена Шишкова

Алена ШишковаАлена Шишкова
Алена Шишкова
Фото: Личная страница ВК

Алена Шишкова — успешная модель, вторая вице-мисс России 2012 года. Но широкую известность она получила после романа с репером Тимати, от которого родила дочь. Позже пара разошлась, а популярность модели значительно упала. Однако сама Шишкова считает, что достойна внимания, как самостоятельная личность, а не просто чья-то пассия.

Девушка родилась в тюменской семье и уже в подростковом возрасте попала на первые фотосессии. Также она поступила в местные колледж, где отучилась на парикмахера, а позже стала учиться в ТюмГУ на факультете менеджмента.

В 2008 году она выстрелила на тюменском конкурсе красоты «Имидж-2008», где победила в двух номинациях, что и выстлало ей дорогу в московское агентство «Ренессанс». После чего она полетела в Милан для работы на агенство Woman.

В 2012 году она выступила на конкурсе «Мисс Россия», где запомнилась вирусным ответом на вопрос о том, кем она хочет стать в будущем:

«Хочу стать моделей, но поступила на высшее образование и с мыслями о модельной карьере завязала», — сказала Шишкова.

Тюменка заняла третье место конкурса, став второй «Вице-мисс Россия».

Вспоминая о Тюмени, Шишкова жаловалась на дефицит модной одежды. Когда модель была ребенком, то не могла подобрать себе в местных магазинах ничего достаточно. стильного. Но также девушка отметила, что сейчас ассортимент в городе намного разнообразнее.

Юлия Гаврилина 

Юлия ГаврилинаЮлия Гаврилина
Юлия Гаврилина
Фото: Личная страница ВК

Юлия Гаврилина — одна из самых популярных и высокооплачиваемых тиктокеров. Также девушка пробует себя в музыкальной сфере.

Источники сообщают, что девушка родилась в Тюмени, однако в возрасте 2 лет переехала в Москву. Но популярность девушка обрела не благодаря жизни в столице, а из-за попаданий в тренды Tik-Tok.

В 2020 году она попала в доме тиктокеров «Hype House». Летом 2020 года дебютировала как певица с песней «Жу Жу», ставшую хитом. Тогда же Гаврилина получила номинацию «Лучший тиктокер года» по версии телеканала «ТНТ Music», а Forbes представил первый рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров России, в котором девушка получила 4-е место.

Известно, что Гаврилина, не смотря на популярность, собирается получить высшее образование по специальности — «менеджмент».

О Тюмени девушка не вспоминает в связи с тем, что провела здесь мало времени, к тому же — в раннем детстве.

OG Buda

OG BudaOG Buda
OG Buda
Фото: Страница ВК

Репер Егор Ляхов, пользующийся псевдонимом OG Buda родился в Тюмени. В своем творчестве и множественных интервью парень рассказывал, что его отец был местным бандитом. Из соображений безопасности Ляхова в возрасте 1 года перевезли в Будапешт.

Позже он вновь вернулся в Тюмень, где учился в местном колледже.

«Я помню, мне мама рассказывала, что она открывает дверь, а там семь типов с калашами: „Леха дома?“. Меня прикалывает в таких историях, что всегда честь присутствовала. Она говорила: „Нет, Леши дома нет“, — и не ломились. Всё поняли и ушли», — рассказал OG Buda, на YouTube-канале «ВПИСКА».

Парень признается, что всегда понимал, что он сын известного Алексея Ляхова.

«В Тюмени была пара ситуаций, когда мне это помогало, или наоборот. Это то, с чем я живу. Я это не выбирал. У меня такой батёк был», — говорит он.

В одной из своих музыкальных композиций о своей семье парень говорит прямо:

«Мой батя — бандит, он был убит,
Мой малой — бандит, он щас сидит».

О родном городе Ляхов обычно рассказывает с трепетом, сожалея о том, что из-за большого объема работы не может приезжать сюда к родным достаточно часто.

Mayot

OG BudaOG Buda
OG Buda
Фото: Личная страница ВК

Репер Артем Никтин родился в Тюмени в 1999 году. Именно здесь были записаны первые треки исполнителя, которые быстро обрели популярность.

Никитин является участником творческого объединения Melon Music, который сформировался еще в Тюмени, но со временем представительство перебралось в столицу России. В этот же лейбл входит вышеупомянутый OG Buda.

Но фоне популярности объединения, его участники провозгласили Тюмень — столицей реп-культуры.

Niletto 

Niletto Niletto 
Niletto 
Фото: Личная страница ВК

Данил Прытков, выступающий под творческим псевдонимом NILETTO родился в Тюменской области. Но позже он с семьей переехал в Екатеринбург.

Парень пробовал себя в танцевальном искусстве и активно записывал видео, которые выкладывал в социальные сети. Также со своим другом он создавал музыкальный дуэт, но проект «пролетел» и оба его участника пошли своим пуьем.

В 2019 году Данил обрел популярность посе проекта «Песни», где он и взял псевдоним NELETTO. Вы можете знать певца по вирусной песне «Любимка».

О Тюмени парень особо не говорит, так как прожил здесь не так много. Но на концертах порою упоминает, что Тюмень — его малая родина.

ЗАВТРА БРОШУ

ЗАВТРА БРОШУЗАВТРА БРОШУ
ЗАВТРА БРОШУ
Фото: Страница группы ВК

Набирающая популярность группа «ЗАВТРА БРОШУ» сформировалась в Тюмени. Ее собрал фронтмен Валерий Штейнбок в 2018 году.

Самой первой работой группы стал выпуск EP «И мы прыгаем по лужам» из 5 песен. Альбом был выложен в соцсети и быстро обрел популярность, а также некоторые композиции завирусились в Tik-Tok. После этого на «ЗАВТРА БРОШУ» обратил внимание бывший менеджер группы «Пошлая Молли» Глеб Липатов.

Сейчас группа активно гастролирует и занимается выпуском новых альбомов и синглов.

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