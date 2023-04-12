Кто из звезд родился в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Скандально известная блогер, репер и поп-дива Дарья Зотеева, она же Instasamka, родилась в Тобольске в 2000 году. Девушка училась в школе № 3, из которой в девятом классе её исключили. Позже она поступала в колледж, но позже отказалась от его посещения.
В 2017 году Дарья начала снимать видео разговорного жанра и короткие комедийные ролики, которые публиковала их в социальных сетях под псевдонимом «Президентша». Позже псевдоним был изменён на нынешний.
Хоть артистка многократно нелестно высказывалась о Тобольске, делая акцент на провинциальности малой родины, но этот город и Тюменскую область этот город она иногда упоминает в своих музыкальных композициях, повышая их узнаваемость. Однажды Дарья даже сказала, что может вернуться в родной город и обзавестись там детьми.
На YouTube-шоу «Вписка», осматривая свои брендовые куртки в гардеробе, Зотеева озвучила их стоимость и заявила:
«Это всё больше, чем месячный бюджет Тобольска. Одно мое пальто стоит больше, чем Тобольск».
Позже в одной из музыкальных композиций девушка замахнулась выше:
«На моей груди Balmain
Я куплю себе Тюмень».
Светская львица родилась в Тюмени, здесь она окончила школу и Тюменский государственный университет по специальности «Журналистика». Водонаеву до сих пор помнят некоторые из педагогов факультета.
Позже она пошла работать по профессии и на местном телеканале вела программу о криминальных новостях в городе.
В 2004 году она попала в телевизионное реалити-шоу «Дом-2», где зарекомендовала себя одной из самых скандальных участниц. После этого карьера тюменки и пошла в гору.
Сейчас Водонаева активно высказывает свое мнение, относительно громких событий, происходящих на ее малой родине. Так, в 2022 году Алёна Водонаева осудила тюменку за то, что та бросила свою таксу в ветклинике. Телеведущая заявила, что подобные люди не должны заводить ни животных, ни детей. Также звезда рассказала о том, что в 14 лет в Тюмени ее изнасиловали и многократно поднимала тему пропажи детей в областной столице.
«25 лет в области орудует маньяк, и, скорее всего, не один. И всё это время полицейские тупо ждут „с моря погоды“, пока преступники сами попадутся в их цепкие лапы», — говорила в своем обращении Водонаева.
Она подчеркивает, что ее беспокоят проблемы, охватывающие малую родину и Водонаева готова их подсвечивать и участвовать в жизни Тюменской области.
Алена Шишкова — успешная модель, вторая вице-мисс России 2012 года. Но широкую известность она получила после романа с репером Тимати, от которого родила дочь. Позже пара разошлась, а популярность модели значительно упала. Однако сама Шишкова считает, что достойна внимания, как самостоятельная личность, а не просто чья-то пассия.
Девушка родилась в тюменской семье и уже в подростковом возрасте попала на первые фотосессии. Также она поступила в местные колледж, где отучилась на парикмахера, а позже стала учиться в ТюмГУ на факультете менеджмента.
В 2008 году она выстрелила на тюменском конкурсе красоты «Имидж-2008», где победила в двух номинациях, что и выстлало ей дорогу в московское агентство «Ренессанс». После чего она полетела в Милан для работы на агенство Woman.
В 2012 году она выступила на конкурсе «Мисс Россия», где запомнилась вирусным ответом на вопрос о том, кем она хочет стать в будущем:
«Хочу стать моделей, но поступила на высшее образование и с мыслями о модельной карьере завязала», — сказала Шишкова.
Тюменка заняла третье место конкурса, став второй «Вице-мисс Россия».
Вспоминая о Тюмени, Шишкова жаловалась на дефицит модной одежды. Когда модель была ребенком, то не могла подобрать себе в местных магазинах ничего достаточно. стильного. Но также девушка отметила, что сейчас ассортимент в городе намного разнообразнее.
Юлия Гаврилина — одна из самых популярных и высокооплачиваемых тиктокеров. Также девушка пробует себя в музыкальной сфере.
Источники сообщают, что девушка родилась в Тюмени, однако в возрасте 2 лет переехала в Москву. Но популярность девушка обрела не благодаря жизни в столице, а из-за попаданий в тренды Tik-Tok.
В 2020 году она попала в доме тиктокеров «Hype House». Летом 2020 года дебютировала как певица с песней «Жу Жу», ставшую хитом. Тогда же Гаврилина получила номинацию «Лучший тиктокер года» по версии телеканала «ТНТ Music», а Forbes представил первый рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров России, в котором девушка получила 4-е место.
Известно, что Гаврилина, не смотря на популярность, собирается получить высшее образование по специальности — «менеджмент».
О Тюмени девушка не вспоминает в связи с тем, что провела здесь мало времени, к тому же — в раннем детстве.
Репер Егор Ляхов, пользующийся псевдонимом OG Buda родился в Тюмени. В своем творчестве и множественных интервью парень рассказывал, что его отец был местным бандитом. Из соображений безопасности Ляхова в возрасте 1 года перевезли в Будапешт.
Позже он вновь вернулся в Тюмень, где учился в местном колледже.
«Я помню, мне мама рассказывала, что она открывает дверь, а там семь типов с калашами: „Леха дома?“. Меня прикалывает в таких историях, что всегда честь присутствовала. Она говорила: „Нет, Леши дома нет“, — и не ломились. Всё поняли и ушли», — рассказал OG Buda, на YouTube-канале «ВПИСКА».
Парень признается, что всегда понимал, что он сын известного Алексея Ляхова.
«В Тюмени была пара ситуаций, когда мне это помогало, или наоборот. Это то, с чем я живу. Я это не выбирал. У меня такой батёк был», — говорит он.
В одной из своих музыкальных композиций о своей семье парень говорит прямо:
«Мой батя — бандит, он был убит,
Мой малой — бандит, он щас сидит».
О родном городе Ляхов обычно рассказывает с трепетом, сожалея о том, что из-за большого объема работы не может приезжать сюда к родным достаточно часто.
Репер Артем Никтин родился в Тюмени в 1999 году. Именно здесь были записаны первые треки исполнителя, которые быстро обрели популярность.
Никитин является участником творческого объединения Melon Music, который сформировался еще в Тюмени, но со временем представительство перебралось в столицу России. В этот же лейбл входит вышеупомянутый OG Buda.
Но фоне популярности объединения, его участники провозгласили Тюмень — столицей реп-культуры.
Данил Прытков, выступающий под творческим псевдонимом NILETTO родился в Тюменской области. Но позже он с семьей переехал в Екатеринбург.
Парень пробовал себя в танцевальном искусстве и активно записывал видео, которые выкладывал в социальные сети. Также со своим другом он создавал музыкальный дуэт, но проект «пролетел» и оба его участника пошли своим пуьем.
В 2019 году Данил обрел популярность посе проекта «Песни», где он и взял псевдоним NELETTO. Вы можете знать певца по вирусной песне «Любимка».
О Тюмени парень особо не говорит, так как прожил здесь не так много. Но на концертах порою упоминает, что Тюмень — его малая родина.
Набирающая популярность группа «ЗАВТРА БРОШУ» сформировалась в Тюмени. Ее собрал фронтмен Валерий Штейнбок в 2018 году.
Самой первой работой группы стал выпуск EP «И мы прыгаем по лужам» из 5 песен. Альбом был выложен в соцсети и быстро обрел популярность, а также некоторые композиции завирусились в Tik-Tok. После этого на «ЗАВТРА БРОШУ» обратил внимание бывший менеджер группы «Пошлая Молли» Глеб Липатов.
Сейчас группа активно гастролирует и занимается выпуском новых альбомов и синглов.