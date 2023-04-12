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Ко Дню космонавтики в Тюмени назвали самые необычные тематические имена

12 апреля 2023, 15:01
Фото: 1MI

В тюменском ЗАГСе подготовили статистику по детским именам, связанным с космосом

В честь 12 апреля региональное управление ЗАГСА перечислило необычные детские имена, связанные с темой космоса.
Сюжет
ЗАГС

Так, в Тюменской области некоторых мальчиков называли Юпитером, Меркурием, Космосом, а девочек — Луною. Однако, как сообщают в ведомстве, это единичные случаи, все-таки в нашем регионе намного больше распространены традиционные имена.

В 2022 году 32 новорождённых назвали Юриями, как первого космонавта Земли. В 2023 году популярность этого имени увеличилась почти на 30%, в сравнении с 1960 годом, предшествующим году легендарного полета, когда было зарегистрировано 176 детей с именем Юрий. 

Ранее «Наш город» писал, что в 2022 году самым популярным именем у девочек стало Софья, а у мальчиков — Александр.

 

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#Елена Чебоксарова#Имена#Популярные имена#Новорожденные#ЗАГС#Космос#Новости тюмени#Общество#Тюменцы
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