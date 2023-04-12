Ко Дню космонавтики в Тюмени назвали самые необычные тематические имена

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Так, в Тюменской области некоторых мальчиков называли Юпитером, Меркурием, Космосом, а девочек — Луною. Однако, как сообщают в ведомстве, это единичные случаи, все-таки в нашем регионе намного больше распространены традиционные имена.
В 2022 году 32 новорождённых назвали Юриями, как первого космонавта Земли. В 2023 году популярность этого имени увеличилась почти на 30%, в сравнении с 1960 годом, предшествующим году легендарного полета, когда было зарегистрировано 176 детей с именем Юрий.
Ранее «Наш город» писал, что в 2022 году самым популярным именем у девочек стало Софья, а у мальчиков — Александр.