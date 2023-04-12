Тюменская область отмечает сегодня День космонавтики

В 16.00 в областной научной библиотеке Д. И Менделеева пройдёт литературно-познавательная программа «Гагаринский урок. Герои Родины» для юных тюменцев. На мероприятии покажут фильм об истории российской космонавтики, легендарном полете в космос Юрия Гагарина, а также проведут интеллектуальную викторину, участники которой смогут проверить свои знания.