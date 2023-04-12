Тюменская область отмечает сегодня День космонавтики

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 04:07
В 16.00 в областной научной библиотеке Д. И Менделеева пройдёт литературно-познавательная программа «Гагаринский урок. Герои Родины» для юных тюменцев. На мероприятии покажут фильм об истории российской космонавтики, легендарном полете в космос Юрия Гагарина, а также проведут интеллектуальную викторину, участники которой смогут проверить свои знания.
В 17.00 у молодежно-театрального центра «Космос» стартует фестиваль «108 минут до „Космоса“», где всем желающим организаторы выдадут материалы для создания своей планеты. Автора лучшей работы наградят сертификатами в аэротрубу.
Также в 17.00 в ТРЦ «Кристалл» по адресу Дмитрия Менделеева, 1 а, пройдёт познавательная программа «Человек. Космос. Вселенная». Взрослые и дети смогут познакомиться с историей развития отечественной и мировой космонавтики.
Ранее «Наш город» сообщал, что в День космонавтики погода порадует тюменцев теплом.