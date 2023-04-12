Греф рассказал о развитии искусственного интеллекта на заседании Совета Федерации

В дискуссии вокруг общего искусственного интеллекта возникает два главных вопроса, рассказал Герман Греф. Первый: когда он появится? Если раньше техноскептики считали, что это произойдёт в конце XXI века, а технооптимисты — что в 40−50-е годы, то сейчас все понимают, что это случится значительно раньше. Второй вопрос: несёт ИИ благо или опасность? На этот счёт есть разные точки зрения, но разработка всё более мощных систем ИИ не прекращается ни на минуту.