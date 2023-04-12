Есть ли надежда у российской космической отрасли остаться в строю

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Между тем, есть сомнения в реализуемости всех этих заявлений. От «Роскосмоса» долгое время не поступало серьёзных новостей. В начале года госкорпорация стала навёрстывать упущенное. Были опубликованы новости из сферы ракетостроения и научных программ.
Появились сообщения о российской орбитальной станции (РОСС). На первый этап развертывания нужны 350 млрд рулей. Сейчас же «Роскосмос» предлагает продлить работу МКС до 2028 года.
Идут работы на космодроме «Восточный». Здесь завершают создание стартового комплекса для ракет «Ангара-А5».
Работы по созданию инфраструктуры для «Ангары» начались в 2018 году, временно прекращались в 2021 году из-за выявленных нарушений, и вот наконец-то к концу года площадка должна быть готова к пуску ракет. Вместе с этим было заявлено, что первый лётный образец ракеты «Союз-5» (локализованный в России и доработанный «Зенит») должен быть готов к концу 2023 года, а первый полёт состоится в 2024 году.
В сентябре 2022 года из-за сбоя в оборудовании отменили запуск аппарата «Луна-25». Новая дата пуска – 13 июля. Через 10 лет возможны полёты космонавтов до спутника Земли.
Между тем эксперты напоминают, что международное сотрудничество у многих компаний минимизировалось. «Роскосмос» смог договориться с Европейским космическим агентством о возврате в Россию оборудования по закрытому проекту «ЭкзоМарс-2022» и с «NASA» о продолжении перекрёстных полётов.
Стартовая площадка на Байконуре – арестована за долги.
Но не только Россия генерирует новости. В США регуляторы дали «SpaceX» Илона Маска разрешение совершить пробный запуск «Starship» – полностью многоразовой, самой большой в мире двухступенчатой ракеты, вторая ступень которой может использоваться как полноценный космический корабль для полёта на Марс. А 21 марта на орбиту Луны вышел посадочный модуль «Hakuto-R» от частной японской компании «ispace».
«Когда мы говорим об успехе частной космонавтики, мы должны понимать, что к ним привлекается больше внимания, потому что они появились вообще в первый раз. И сейчас несмотря на то, что государственные космические агентства не просто продолжают свою деятельность, но некоторые даже наращивают» - отметил Журналист и популяризатор космонавтики Виталий Егоров.