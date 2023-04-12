Есть ли надежда у российской космической отрасли остаться в строю

Работы по созданию инфраструктуры для «Ангары» начались в 2018 году, временно прекращались в 2021 году из-за выявленных нарушений, и вот наконец-то к концу года площадка должна быть готова к пуску ракет. Вместе с этим было заявлено, что первый лётный образец ракеты «Союз-5» (локализованный в России и доработанный «Зенит») должен быть готов к концу 2023 года, а первый полёт состоится в 2024 году.