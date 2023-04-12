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Буцаев: В Башкирии построят два завода по переработке отходов мощностью 205 тыс. тонн

12 апреля 2023, 18:27
Фото: reo.ru
В Башкирии до конца 2025 года заработают два комплекса по переработке ТКО общей мощностью обработки 205 тысяч тонн. ППК «РЭО» окажет двум проектам поддержку в размере 3,9 млрд рублей. Общий объем инвестиций по башкирским КПО составляет около 4,4 млрд рублей.

Концессионные соглашения с инвестором на возведение объектов уже заключены властями Башкортостана.

Согласно заявлению Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, комплексные объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в Башкирии будут построены в рамках двух концессий на общую сумму 4,374 млрд рублей.

Ежегодная совокупная мощность КПО по переработке отходов будет достигать 205 тыс. тонн, а по утилизации — 73 тыс. тонн. В РЭО планируют оказать поддержку по данным проектам. Финансирование будет осуществляться за счет средств от размещения облигаций РЭО в объеме до 95% от всей суммы инвестиций, что составит около 3,914 млрд рублей.

По данным, озвученным Андреем Назаровым, премьер-министром правительства Башкирии, работы, которые проводятся на территории региона, направлены на результат. Все они выполняются соответственно установленным срокам. Об этом пишет 360tv.ru.

Назаров рассказал, что после запуска комплексных объектов обращения с ТКО в республике закроется вопрос переполнения существующих полигонов в зоне, подведомственной региональному оператору № 2. Помимо этого, регион сможет достичь показателей нацпроекта „Экология“, осуществляя стопроцентную сортировку отходов и сократив наполовину объемы ТКО, вывозимых на полигоны.

Мусороперерабатывающие заводы будут построены в Краснокамском и Дюртюлинском районах Башкирии; их ежегодные мощности по обработке отходов составят соответственно 115 и 90 тысяч тонн, по утилизации — 41 и 32 тысячи тонн. В проекты будет инвестировано 2,317 и 2,056 млрд рублей соответственно.

По словам Сергея Королева, заместителя главы РЭО по инвестиционному развитию, в числе прочего организация планирует оказать помощь в составлении техзадания и разработке проектной документации по новым КПО. Королев выразил надежду на то, что финансовое закрытие и выход инвестора на стройплощадку состоится к началу будущего года, а запуск предприятий в эксплуатацию произойдет в конце 2025 года –- согласно плану.

Концессионные соглашения заключили правительство Башкирии и предприятия ООО «Русэкогрупп — Краснокамск», ООО «Русэкогрупп —  Дюртюлинский». Объемы финансовых вложений по инвестициям обозначены с учетом НДС.

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