Буцаев: В Башкирии построят два завода по переработке отходов мощностью 205 тыс. тонн

По словам Сергея Королева, заместителя главы РЭО по инвестиционному развитию, в числе прочего организация планирует оказать помощь в составлении техзадания и разработке проектной документации по новым КПО. Королев выразил надежду на то, что финансовое закрытие и выход инвестора на стройплощадку состоится к началу будущего года, а запуск предприятий в эксплуатацию произойдет в конце 2025 года –- согласно плану.