Буцаев: В Башкирии построят два завода по переработке отходов мощностью 205 тыс. тонн

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Концессионные соглашения с инвестором на возведение объектов уже заключены властями Башкортостана.
Согласно заявлению Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, комплексные объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в Башкирии будут построены в рамках двух концессий на общую сумму 4,374 млрд рублей.
Ежегодная совокупная мощность КПО по переработке отходов будет достигать 205 тыс. тонн, а по утилизации — 73 тыс. тонн. В РЭО планируют оказать поддержку по данным проектам. Финансирование будет осуществляться за счет средств от размещения облигаций РЭО в объеме до 95% от всей суммы инвестиций, что составит около 3,914 млрд рублей.
По данным, озвученным Андреем Назаровым, премьер-министром правительства Башкирии, работы, которые проводятся на территории региона, направлены на результат. Все они выполняются соответственно установленным срокам. Об этом пишет 360tv.ru.
Назаров рассказал, что после запуска комплексных объектов обращения с ТКО в республике закроется вопрос переполнения существующих полигонов в зоне, подведомственной региональному оператору № 2. Помимо этого, регион сможет достичь показателей нацпроекта „Экология“, осуществляя стопроцентную сортировку отходов и сократив наполовину объемы ТКО, вывозимых на полигоны.
Мусороперерабатывающие заводы будут построены в Краснокамском и Дюртюлинском районах Башкирии; их ежегодные мощности по обработке отходов составят соответственно 115 и 90 тысяч тонн, по утилизации — 41 и 32 тысячи тонн. В проекты будет инвестировано 2,317 и 2,056 млрд рублей соответственно.
По словам Сергея Королева, заместителя главы РЭО по инвестиционному развитию, в числе прочего организация планирует оказать помощь в составлении техзадания и разработке проектной документации по новым КПО. Королев выразил надежду на то, что финансовое закрытие и выход инвестора на стройплощадку состоится к началу будущего года, а запуск предприятий в эксплуатацию произойдет в конце 2025 года –- согласно плану.
Концессионные соглашения заключили правительство Башкирии и предприятия ООО «Русэкогрупп — Краснокамск», ООО «Русэкогрупп — Дюртюлинский». Объемы финансовых вложений по инвестициям обозначены с учетом НДС.