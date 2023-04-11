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В Тюмени у гипермаркета «Лента» провалился асфальт. Видео

11 апреля 2023, 08:10
Фото: Типичная Тюмень

В Тюмени в районе улицы Мельникайте провалился асфальт

В Тюмени провалился асфальт на автомобильной дороге в районе улицы Мельникайте. Фотографии образовавшейся дыры опубликовали водители в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень
Видео: Типичная Тюмень
«На выезде, от гипермаркета „Лента“ со стороны Мельникайте, зияет огромная дыра. Это хорошо, что при свете дня и хорошей погоды её прекрасно видно и можно объехать, а что будет, когда пойдет дождь» — возмутились автолюбители.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году потратят более 166 миллионов рублей на ремонт автомобильной дороги на улице Монтажников. В июне прошлого года там произошел обвал грунта.

 

#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Ремонт дорог#Ямы#Безопасность на дорогах#Водители#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#Видео#Валентина Бурнашева
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