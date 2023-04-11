В Тюмени у гипермаркета «Лента» провалился асфальт. Видео

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
«На выезде, от гипермаркета „Лента“ со стороны Мельникайте, зияет огромная дыра. Это хорошо, что при свете дня и хорошей погоды её прекрасно видно и можно объехать, а что будет, когда пойдет дождь» — возмутились автолюбители.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году потратят более 166 миллионов рублей на ремонт автомобильной дороги на улице Монтажников. В июне прошлого года там произошел обвал грунта.