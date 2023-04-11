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В Тюмени завели уголовное дело на водителя, перевозившего наркотики

11 апреля 2023, 17:29
Фото: 1MI

В Тюмени задержали автомобилиста, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Сотрудники полиции задержали тюменца, подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ «мефедрон» общей массой около 1 грамма. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские остановили 50-летнего мужчину за рулём для проверки документов. По его поведению стало заметно, что он занервничал. У гражданина обнаружили пакетик с порошкообразным веществом. Пододреваемый признался, что он хранил его для личного употребления.

Как установила экспертиза, вещество оказалось наркотиком «мефедрон».

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ. Он может отправиться в тюрьму на 3 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что на днях в Тюмени задержали автомобилиста, перевозившего наркотики. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

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#Елена Чебоксарова#Наркотики#Автомобилисты#Полиция#МВД#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#ГИБДД
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