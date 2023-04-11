В Тюмени завели уголовное дело на водителя, перевозившего наркотики

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Полицейские остановили 50-летнего мужчину за рулём для проверки документов. По его поведению стало заметно, что он занервничал. У гражданина обнаружили пакетик с порошкообразным веществом. Пододреваемый признался, что он хранил его для личного употребления.
Как установила экспертиза, вещество оказалось наркотиком «мефедрон».
В отношении водителя возбуждено уголовное дело, в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ. Он может отправиться в тюрьму на 3 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что на днях в Тюмени задержали автомобилиста, перевозившего наркотики. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте».