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В Тюмени поймали трех поджигателей леса. Одному из них нет 18 лет

11 апреля 2023, 07:12

В Тюмени поймали трех поджигателей леса

В Тюменской области задержали трех виновников ландшафтных пожаров, произошедших на территории региона с начала пожароопасного сезона. Двое из них привлечены к административной ответственности и выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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Тюмень

В отношении третьего виновника пожара, несовершеннолетнего тюменца, документы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД «Тюменский».

Как пояснили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, 8 апреля подросток устроил пожар в поселке Боровский — во время прогулки с друзьями он поджег зажигалкой сухую траву. Итогом хулиганства стало возгорание площадью 25 квадратных метров.

С родителями юного поджигателя уже проведена профилактическая беседа, материал передан в органы ПДН.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшее воскресенье в Тюмени произошел пожар на старом кладбище в районе Ватутина. В этот же день загорелся сухостой в парке в Тюменская слобода.

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