В Тюмени поймали трех поджигателей леса. Одному из них нет 18 лет

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В отношении третьего виновника пожара, несовершеннолетнего тюменца, документы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД «Тюменский».
Как пояснили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, 8 апреля подросток устроил пожар в поселке Боровский — во время прогулки с друзьями он поджег зажигалкой сухую траву. Итогом хулиганства стало возгорание площадью 25 квадратных метров.
С родителями юного поджигателя уже проведена профилактическая беседа, материал передан в органы ПДН.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшее воскресенье в Тюмени произошел пожар на старом кладбище в районе Ватутина. В этот же день загорелся сухостой в парке в Тюменская слобода.