В Тюмени мошенники начали воровать деньги у жителей с помощью QR-кодов

Тюменцам настоятельно рекомендуют — никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, не хранить его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Также следует помнить о том, что сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.