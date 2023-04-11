В Тюмени мошенники начали воровать деньги у жителей с помощью QR-кодов

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области, аферисты звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета, и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Получив код, злоумышленники снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.
Такую схему мошенники внедрили в свою работу после ввода некоторыми банками сервиса снятия наличных денег с помощью QR-кода (без ПИН-кода).
Тюменцам настоятельно рекомендуют — никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, не хранить его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Также следует помнить о том, что сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени телефонные и интернет-мошенники похитили у граждан за неделю около 17 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали более 60 жителей региона.