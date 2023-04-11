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В Тюмени мошенники начали воровать деньги у жителей с помощью QR-кодов

11 апреля 2023, 07:51
Фото: 1MI

Мошенники начали воровать деньги у тюменцев с помощью QR-кодов

Мошенники в Тюмени перешли на новый уровень махинаций. Теперь для похищения денежных средств со счетов граждан они применяют QR-код.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области, аферисты звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета, и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Получив код, злоумышленники снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

Такую схему мошенники внедрили в свою работу после ввода некоторыми банками сервиса снятия наличных денег с помощью QR-кода (без ПИН-кода).

Тюменцам настоятельно рекомендуют — никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, не хранить его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Также следует помнить о том, что сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени телефонные и интернет-мошенники похитили у граждан за неделю около 17 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали более 60 жителей региона.

 

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