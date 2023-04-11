Почему в Тюмени многим вейп-шопам придется закрыться

Тюменским вейп-шопам придется сокращаться из-за ограничений введенных в Госдуме РФ

По данным тг-канала тюменского депутата Ивана Квитка, 11 апреля в Госдуме РФ проголосовали за законопроект о защите детей от вредного воздействия табачной продукции и вейпов.