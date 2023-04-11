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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

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Почему в Тюмени многим вейп-шопам придется закрыться

11 апреля 2023, 12:12
Фото: тг-канал Иван Квитка

Тюменским вейп-шопам придется сокращаться из-за ограничений введенных в Госдуме РФ

По данным тг-канала тюменского депутата Ивана Квитка, 11 апреля в Госдуме РФ проголосовали за законопроект о защите детей от вредного воздействия табачной продукции и вейпов.

За высказались 408 парламентариев. Многим точкам по продаже вейпов в Тюмени придётся закрыться.

Законопроект предлагает запретить продажи ароматизированных вейпов несовершеннолетним. Более того, реализация электронных сигарет будет возможна только в розничных магазинах.

«Статистика печальна. По данным соцопроса, почти 70% опрошенных школьников хоть раз в жизни пробовали вейпы. 75% курящих несовершеннолетних — мальчики и 25% — девочки», - отметил депутат ГД Иван Квитка.

Ранее «Наш город» сообщал, что 13 вейп-шопов окружили тюменскую школу № 92 и зарабатывают на детях. Даже второклассники могут купить себе «одноразку».

«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Бизнес#Покупка-продажа
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