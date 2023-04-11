Почему в Тюмени многим вейп-шопам придется закрыться

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
За высказались 408 парламентариев. Многим точкам по продаже вейпов в Тюмени придётся закрыться.
Законопроект предлагает запретить продажи ароматизированных вейпов несовершеннолетним. Более того, реализация электронных сигарет будет возможна только в розничных магазинах.
«Статистика печальна. По данным соцопроса, почти 70% опрошенных школьников хоть раз в жизни пробовали вейпы. 75% курящих несовершеннолетних — мальчики и 25% — девочки», - отметил депутат ГД Иван Квитка.
Ранее «Наш город» сообщал, что 13 вейп-шопов окружили тюменскую школу № 92 и зарабатывают на детях. Даже второклассники могут купить себе «одноразку».