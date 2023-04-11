В Тюмени магазины Zara возобновят работу под новым брендом

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Новым владельцем торговых точек группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) является компания Daher Group. Как пишет ИА «Тюменская линия» со ссылкой на источника, Zara сменит бренд на Maag, Pull& Bear — Dub, Stradivarius — Vilet, а Bershka — Ecru.
В Тюмени данные брендовые магазины ранее располагались в ТРЦ «Кристалл». В марте 2022 года они приостановили работу. На сайте Maag указано, что торговая точка скоро откроется в ТРЦ «Кристалл».
В начале этого года появилась информация о том, что весной новый владелец торговых точек откроет магазины под новыми названиями. В апреле стало известно, что правительственная комиссия согласовала сделку по продаже российских активов. Юрлицо испанского ритейлера было продано АО «Новая мода», пишет «Фонтанка.Ру».
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области потратили в январе этого года на приобретение непродовольственных товаров более 20 миллиардов рублей. Это на 160 миллионов больше, чем год назад.