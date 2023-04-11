В Тюмени будут судить экс-директора автошколы за коммерческий подкуп

По данным расследования, в течение двух лет, с октября 2018 по декабрь 2020 года, руководитель получил от шести «учеников» денежные средства в размере 90 тысяч рублей за оформление и выдачу на их имя свидетельств о профессии водителя без фактического его прохождения, сдачи зачетов и квалификационного экзамена.