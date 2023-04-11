В Тюмени будут судить экс-директора автошколы за коммерческий подкуп

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
По данным расследования, в течение двух лет, с октября 2018 по декабрь 2020 года, руководитель получил от шести «учеников» денежные средства в размере 90 тысяч рублей за оформление и выдачу на их имя свидетельств о профессии водителя без фактического его прохождения, сдачи зачетов и квалификационного экзамена.
На движимое имущество экс-директора наложен арест на общую сумму более 1 миллиона рублей. Лица, давшие коммерческий подкуп, осуждены, сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что на директора центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Оксану Астафьеву заведено уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий. Накануне стало известно, что чиновнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.