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В Тюмень на этой неделе с проверкой приедет премьер-министр Мишустин

11 апреля 2023, 05:35
Фото: Википедия

Премьер-министр Мишустин едет с проверкой в Тюмень

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетит на этой неделе Тюмень с рабочим визитом. По предварительным данным, визит премьер-министра запланирован на 13 апреля.
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Тюмень

Власти Тюменской области планируют ознакомить главу правительства страны с объектами, строительство которых ведется с использованием инфраструктурных займов и облигаций, пишет «Федерал Пресс» со ссылкой на собственный источник.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вышла в лидеры среди регионов России по количеству жилья, построенного за счет инфраструктурных кредитов. В минувшем году в регионе в 2022 году за счёт инфраструктурных кредитов было введено в эксплуатацию около 480 тысяч квадратных метров.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Визит#Тюмень#Тюменская область#Михаил Мишустин
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