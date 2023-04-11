В Тюмень на этой неделе с проверкой приедет премьер-министр Мишустин

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вышла в лидеры среди регионов России по количеству жилья, построенного за счет инфраструктурных кредитов. В минувшем году в регионе в 2022 году за счёт инфраструктурных кредитов было введено в эксплуатацию около 480 тысяч квадратных метров.