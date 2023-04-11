В Тобольске разгорается конфликт между выходцами из Узбекистана и Таджикистана

В 2014 году конфликт между выходцами с Кавказа также начался с бытового вопроса и словесной перепалки. А позже, в приемном отделении ОКБ №2 скончался тяжелораненый после драки Аташ Гурбанов, врачи не смогли его спасти. Группа земляков, узнав о смерти друга, приехала в больницу и устроила там погром — выбили окна и разворотили каталки.