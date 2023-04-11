В Тобольске разгорается конфликт между выходцами из Узбекистана и Таджикистана

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
«Всех участников конфликта еще не установили, не все пострадавшие обратились в больницу, поэтому разборки замалчиваются. Все началось с того, что между двумя людьми произошла ссора, потом каждый подтянул друзей, и они начали пытаться выловить друг друга в подворотнях», — сообщает наш источник.
Представитель таджикской общины «Пайванд» Джахонгир Турдиев сказал, что он пока не в курсе конфликта, и в диаспору никто пока не обращался.
«С кем дерутся? С таджиками? Нам еще о таком не сообщали, обычно сразу в нашу группу пишут, и мы принимаем меры реагирования. Мы мониторим события не только в Тюмени, но и в других субъектах области. Глава общины пока в командировке», — рассказал Джахонгир Турдиев.
Представители узбекской диаспоры «Ватан» на звонок «Нашего города» не ответили, как и областной комитет по делам национальностей.
Мужчина, относящий себя к иной диаспоре, на условиях анонимности рассказал, что слышал о конфликте.
«Но, если в дело вмешалась полиция, то мы уже ничего сделать не сможем. Обычно после такого все утихает, если не будет смертельных случаев», — говорит он.
Сейчас о смертях в результате конфликтов известий нет. Однако, как показывает практика, подобное, действительно, может довести конфликт до жутких последствий.
В 2014 году конфликт между выходцами с Кавказа также начался с бытового вопроса и словесной перепалки. А позже, в приемном отделении ОКБ №2 скончался тяжелораненый после драки Аташ Гурбанов, врачи не смогли его спасти. Группа земляков, узнав о смерти друга, приехала в больницу и устроила там погром — выбили окна и разворотили каталки.
В разгар хаоса туда же привезли другого фигуранта драки, который получил ножевое ранение. Разъяренная толпа набросилась на пациента, его вынесли на крыльцо и воткнули нож в основание черепа. Мужчина скончался.
Тогда СУ СКР Тюменской области объявили о возбуждении двух уголовных дел по по статьям за убийство и убийство, совершенное группой лиц. Позже следовали отчитались о задержании участников «суда Линча» и возбуждении еще двух уголовных дел — сопротивление представителю власти и применение насилия в отношении представителя власти.
После этого конфликт утих.
«На прошлой неделе у нас было 3 или 4 поножовщины. В субботу и воскресенье фигурантов собирали в спортзале и обкатывали — снимали отпечатки пальцев, проводили дактилоскопию. Одних держали несколько часов, других — больше суток», — рассказал наш источник.
Мы обратились в межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский», где оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, нам лишь сообщили, что в воскресенье никаких массовых задержаний не было, а проводились «оперативно-профилактические мероприятия».
По остальным вопросам попросили направить в ведомство официальный запрос.
Однако очевидцы в Тобольске сообщают, что 8 и 9 апреля в городе присутствовали представители всех силовых ведомств, правоохранители пока и эту информацию не подтвердили.
«Сейчас пытаются подавить все еще в зачатке. Неизвестно, получится или нет, мы знаем, что многие из этих людей (я не хочу относить это к какой-то нации, это черта конкретной личности) живут не по законам, а „по понятиям“ и считают, что обязаны отомстить обидчику», — сообщает представитель одной из диаспор в Тобольске.
«Наш город» направил запросу в УМВД и СУ СК по Тюменской области, а также комитет по делам национальностей Тюменской области, чтобы узнать о деталях дела. На момент публикации материала ответов в редакцию не поступило.