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В рамках ПМЭФ-2023 обсудят улучшение качества жизни граждан

11 апреля 2023, 18:51
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума представил архитектуру деловой программы события, которое пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Ключевая тема мероприятия - “Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений”.

По мнению советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, площадка форума традиционно стала местом для укрепления существующих экономических и социокультурных связей, а также для решения задач глобальной экономической повестки с учетом приоритетов каждого ее участника. Об этом пишет newsnn.ru.

“Петербургский международный экономический форум в новых реалиях – это отражение важных результатов российской экономической политики и того успешного диалога, который наша страна ведет со своими стратегическими партнерами в разных областях деятельности, - сказал Кобяков. - Равные по значимости отношения, основанные на взаимопомощи и уважении к суверенным интересам друг друга, способствуют взаимной интеграции передового опыта и технологий в построение независимых экономических систем”.

В нынешнем году основная программа деловых мероприятий будет разделена на четыре тематических блока, посвященных вопросам развития мировой экономики в век глобальных перемен, изменениям экономики России в условиях существующего международного давления, а также технологическому суверенитету, стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан.

В рамках этих блоков пройдут около 150 мероприятий, мастер-классов, бизнес-встреч, традиционный деловой завтрак Сбера и другие события с участием фармацевтических компаний.

В процессе обсуждения основных вопросов международного сотрудничества пройдут 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки, ОАЭ и арабского мира. Отмечается, что в этом году Объединенные Арабские Эмираты примут участие в ПМЭФ как страна-гость. Также в рамках международного трека запланировано проведение регионального консультативного форума “Деловой двадцатки” (В20), который направлен на консолидацию работы международных бизнес-ассоциаций.

На площадках ПМЭФ, кроме того, запланированы иные мероприятия: Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Форум креативного бизнеса, форум “Лекарственная безопасность”, а также Молодежный экономический форум – пул мероприятий стартового и финального дней ПМЭФ. Принять в них участие можно в рамках пакета участника Дня кооперации по специальной цене.

Официальным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI.

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