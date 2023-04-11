В рамках ПМЭФ-2023 обсудят улучшение качества жизни граждан

В процессе обсуждения основных вопросов международного сотрудничества пройдут 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки, ОАЭ и арабского мира. Отмечается, что в этом году Объединенные Арабские Эмираты примут участие в ПМЭФ как страна-гость. Также в рамках международного трека запланировано проведение регионального консультативного форума “Деловой двадцатки” (В20), который направлен на консолидацию работы международных бизнес-ассоциаций.