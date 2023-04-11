В рамках ПМЭФ-2023 обсудят улучшение качества жизни граждан

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
По мнению советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, площадка форума традиционно стала местом для укрепления существующих экономических и социокультурных связей, а также для решения задач глобальной экономической повестки с учетом приоритетов каждого ее участника. Об этом пишет newsnn.ru.
“Петербургский международный экономический форум в новых реалиях – это отражение важных результатов российской экономической политики и того успешного диалога, который наша страна ведет со своими стратегическими партнерами в разных областях деятельности, - сказал Кобяков. - Равные по значимости отношения, основанные на взаимопомощи и уважении к суверенным интересам друг друга, способствуют взаимной интеграции передового опыта и технологий в построение независимых экономических систем”.
В нынешнем году основная программа деловых мероприятий будет разделена на четыре тематических блока, посвященных вопросам развития мировой экономики в век глобальных перемен, изменениям экономики России в условиях существующего международного давления, а также технологическому суверенитету, стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан.
В рамках этих блоков пройдут около 150 мероприятий, мастер-классов, бизнес-встреч, традиционный деловой завтрак Сбера и другие события с участием фармацевтических компаний.
В процессе обсуждения основных вопросов международного сотрудничества пройдут 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки, ОАЭ и арабского мира. Отмечается, что в этом году Объединенные Арабские Эмираты примут участие в ПМЭФ как страна-гость. Также в рамках международного трека запланировано проведение регионального консультативного форума “Деловой двадцатки” (В20), который направлен на консолидацию работы международных бизнес-ассоциаций.
На площадках ПМЭФ, кроме того, запланированы иные мероприятия: Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Форум креативного бизнеса, форум “Лекарственная безопасность”, а также Молодежный экономический форум – пул мероприятий стартового и финального дней ПМЭФ. Принять в них участие можно в рамках пакета участника Дня кооперации по специальной цене.
Официальным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI.