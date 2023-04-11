В преддверии Дня Победы тюменцы смогут поздравить ветеранов на «Спасибомобиле»

Мероприятие проводится в рамках акции «Почтовая станция #Спасибоветеранам!». В рамках данной акции можно передать готовый презент, лично приехать к участникам ВОВ вместе со специалистами или сделать пожертвование. Чтобы передать подарок, потребуется обратиться по адресу Карла Маркса, 123, кабинет 4.