В преддверии Дня Победы тюменцы смогут поздравить ветеранов на «Спасибомобиле»

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Мероприятие проводится в рамках акции «Почтовая станция #Спасибоветеранам!». В рамках данной акции можно передать готовый презент, лично приехать к участникам ВОВ вместе со специалистами или сделать пожертвование. Чтобы передать подарок, потребуется обратиться по адресу Карла Маркса, 123, кабинет 4.
«Почтовая станция #Спасибоветеранам», запущенная благотворительным фондом «Старшее поколение» и региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации, проходит в Тюмени в 12-й раз и позволяет ветеранам войны получать тёплые поздравления от неравнодушных горожан накануне Великого праздника.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени уже проводятся репетиции в честь приближающегося Дня Победы.