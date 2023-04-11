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В преддверии Дня Победы тюменцы смогут поздравить ветеранов на «Спасибомобиле»

11 апреля 2023, 17:08
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени накануне 9 мая будет курсировать «Спасибомобиль»

Тюменцы смогут вручить подарки ветеранам ВОВ в преддверии Дня Победы на «Спасибомобиле», сообщили в инфоцентре правительства региона.

Мероприятие проводится в рамках акции «Почтовая станция #Спасибоветеранам!». В рамках данной акции можно передать готовый презент, лично приехать к участникам ВОВ вместе со специалистами или сделать пожертвование. Чтобы передать подарок, потребуется обратиться по адресу Карла Маркса, 123, кабинет 4.

«Почтовая станция #Спасибоветеранам», запущенная благотворительным фондом «Старшее поколение» и региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации, проходит в Тюмени в 12-й раз и позволяет ветеранам войны получать тёплые поздравления от неравнодушных горожан накануне Великого праздника.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени уже  проводятся репетиции в честь приближающегося Дня Победы.

 

 

 

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#9 мая#День Победы#Автомобилисты#Ветераны#Ветераны войны и труда#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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