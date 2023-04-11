nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Изображение материала

Ушел в магазин и не вернулся: в Тюменской области уже неделю ищут 34-летнего мужчину

11 апреля 2023, 04:34
Фото: Поиск Пропавших Людей г. Тобольска "Феникс"

В Тюменской области пропал 34-летний мужчина при странных обстоятельствах

В Тобольске при странных обстоятельствах неделю назад пропал 34-летний мужчина. Информацию о поиске Петра Плакиды опубликовали в социальных сетях волонтеры ПО «Феникс».
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что утром 4 апреля мужчина ушел из дома в магазин «Незабудка» и после этого перестал выходить на связь с родными и близкими.

Когда его видели в последний раз, на нем была одета куртка черного цвета с рукавами серого цвета, темный спортивный костюм, черные кроссовки с оранжевой подошвой, на голове — кепка. При себе имел документы и мобильный телефон. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, рост 1,78 метра.

Тех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении Петра Плакиды, просят звонить по телефонам +7-904-888-74-38 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Боровский нашли пропавшую накануне утром 8-летнюю школьницу. Девочка ушла утром из дома в неизвестном направлении.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск#Поиск человека#Пропавшие#Пропавший без вести#Тюменская область#Тюмень#Тобольск
Подпишитесь
Таунхаус vs квартира: когда стоит сказать безоговорочное «да» двухуровневому дому
Вчера, 07:47
Тюменцам рассылают смски об угрозе пожаров
Сегодня, 03:36
Жители Лесобазы, которых оставили без КРТ, обратились в приемную Президента
Вчера, 08:52
Тюменскому общественнику глава города отказал в митинге против главы города
Вчера, 06:25
Осторожно, фейк! Вместо работы на выборах тюменцы сливают свои данные мошенникам
Вчера, 09:18
Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия
Вчера, 09:07