Ушел в магазин и не вернулся: в Тюменской области уже неделю ищут 34-летнего мужчину

Когда его видели в последний раз, на нем была одета куртка черного цвета с рукавами серого цвета, темный спортивный костюм, черные кроссовки с оранжевой подошвой, на голове — кепка. При себе имел документы и мобильный телефон. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, рост 1,78 метра.