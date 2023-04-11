Ушел в магазин и не вернулся: в Тюменской области уже неделю ищут 34-летнего мужчину

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Сообщается, что утром 4 апреля мужчина ушел из дома в магазин «Незабудка» и после этого перестал выходить на связь с родными и близкими.
Когда его видели в последний раз, на нем была одета куртка черного цвета с рукавами серого цвета, темный спортивный костюм, черные кроссовки с оранжевой подошвой, на голове — кепка. При себе имел документы и мобильный телефон. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, рост 1,78 метра.
Тех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении Петра Плакиды, просят звонить по телефонам +7-904-888-74-38 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Боровский нашли пропавшую накануне утром 8-летнюю школьницу. Девочка ушла утром из дома в неизвестном направлении.