Участники СВО из Тюмени пытаются добиться положенных выплат за контракт

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Военные утверждают, что уже направляли обращения в Центральную военную прокуратуру, Минобороны и воинскую часть. Ответа пока нет, пишет 72.ру.
По данным издания, в правительстве Тюменской области заявили, что обращений от военных из подразделения «Сибирь» по вопросам выплат за службу по контракту к губернатору в этом году не поступало.
В военном комиссариате Тюменской области также отметили, что к ним ни один военный из «Сибири» не обращался. Там же добавили, что военнослужащим, в случае возникновения таких проблем, следует обращаться к руководству воинской части, к которой они прикреплены.
О денежных проблемах военных из подразделения «Сибирь» сообщается уже не в первый раз. «Наш Город» писал, что на невыплату денежных средств ранее жаловалась мама одного из участников подразделения. По ее словам, в месяц ему платили не более 20 тысяч рублей. Только один раз на карту поступила крупная денежная сумма в размере 100 тысяч рублей — это была губернаторская выплата.