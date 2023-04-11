Участники СВО из Тюмени пытаются добиться положенных выплат за контракт

О денежных проблемах военных из подразделения «Сибирь» сообщается уже не в первый раз. «Наш Город» писал, что на невыплату денежных средств ранее жаловалась мама одного из участников подразделения. По ее словам, в месяц ему платили не более 20 тысяч рублей. Только один раз на карту поступила крупная денежная сумма в размере 100 тысяч рублей — это была губернаторская выплата.