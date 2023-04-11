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Участники СВО из Тюмени пытаются добиться положенных выплат за контракт

11 апреля 2023, 05:12
Фото: 1MI

Участники СВО из Тюмени не могут добиться положенных выплат за контракт

Тюменские бойцы именного подразделения «Сибирь» не могут добиться положенных им выплат. Военные говорят, что в зоне специальной военной операции отслужили весь срок, указанный в контракте, однако обещанных денежных выплат так и не получили. Ежемесячно на карту им поступало не более 30 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Военные утверждают, что уже направляли обращения в Центральную военную прокуратуру, Минобороны и воинскую часть. Ответа пока нет, пишет 72.ру.

По данным издания, в правительстве Тюменской области заявили, что обращений от военных из подразделения «Сибирь» по вопросам выплат за службу по контракту к губернатору в этом году не поступало.

В военном комиссариате Тюменской области также отметили, что к ним ни один военный из «Сибири» не обращался. Там же добавили, что военнослужащим, в случае возникновения таких проблем, следует обращаться к руководству воинской части, к которой они прикреплены.

О денежных проблемах военных из подразделения «Сибирь» сообщается уже не в первый раз. «Наш Город» писал, что на невыплату денежных средств ранее жаловалась мама одного из участников подразделения. По ее словам, в месяц ему платили не более 20 тысяч рублей. Только один раз на карту поступила крупная денежная сумма в размере 100 тысяч рублей — это была губернаторская выплата.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Выплаты#Тюмень#Тюменская область
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