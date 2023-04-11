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Тюменцы создали видеоролик для бойцов в зоне СВО

11 апреля 2023, 15:58
Фото: 1MI

В Тюменской области местные жители записали видео в поддержку воинов

Семьи бойцов в зоне СВО, ветераны, серебряные волонтёры и неравнодушные жители Ярковского района записывают видеоролики в поддержку земляков-военнослужащих, сообщили пресс-службе тюменского правительства.
Сюжет
Воины

Первый ролик создали в селе Сорокино. Мамы бойцов вместе с психологом нашли душевные стихи, которые можно послушать на видео. 

Чтобы сделать такую запись, в Староалександровском сельском поселении объединились глава администрации, специалисты комплексного центра соцобслуживания, сотрудники культурных организаций и, конечно же, вышеупомянутые матери бойцов.

Ранее «Наш город» писал, что на днях в селе Вагайского района тюменцы простились с бойцом Дмитрием Вершининым.

Видео: 1MI
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#Елена Чебоксарова#СВО#Бойцы#Солдаты#Воины#Мобилизованные#Поддержка#Ярковский район#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
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