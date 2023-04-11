Тюменцы создали видеоролик для бойцов в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Первый ролик создали в селе Сорокино. Мамы бойцов вместе с психологом нашли душевные стихи, которые можно послушать на видео.
Чтобы сделать такую запись, в Староалександровском сельском поселении объединились глава администрации, специалисты комплексного центра соцобслуживания, сотрудники культурных организаций и, конечно же, вышеупомянутые матери бойцов.
Ранее «Наш город» писал, что на днях в селе Вагайского района тюменцы простились с бойцом Дмитрием Вершининым.