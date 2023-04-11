Тюменцы скупают подержанные BMW и Lexus

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
По данным аналитиков Авито, наибольшей популярностью у жителей региона пользуются автомобили Lexus RX. Средняя стоимость составляет 6,7 миллионов рублей. В целом же по России рейтинг самых востребованных премиум-моделей на рынке авто с пробегом возглавляет BMW X5. На его долю приходится 5,1% от общего числа продаж. Средняя стоимость составляет 7,9 миллионов рублей.
Второе место занимает BMW 5 за 4,3 миллиона рублей, третье — Mercedes-Benz E-класса за 4,4 миллиона рублей.
«Несмотря на высокую стоимость автомобилей премиальных брендов относительно авто массового сегмента с пробегом, интерес к первым растет. Покупатели ценят качество сборки и надежность. Средняя цена премиальных авто с пробегом ниже, чем у новых автомобилей данного сегмента, но при этом они отличаются современной комплектацией и хорошим состоянием», — подчеркнули эксперты Авито.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени заметили на городских улицах первые автомобили Москвич-3. Продажи кроссовера в областной столице начались в марте этого года.