Тюменцы скупают подержанные BMW и Lexus

Тюменцы скупают автомобили Lexus с пробегом

У тюменцев вырос спрос на подержанные автомобили премиум-класса в возрасте до трех лет. За первые три месяца этого года продажи премиальных машин увеличились на 99% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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