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Тюменцы скупают подержанные BMW и Lexus

11 апреля 2023, 04:10
Фото: 1MI

Тюменцы скупают автомобили Lexus с пробегом

У тюменцев вырос спрос на подержанные автомобили премиум-класса в возрасте до трех лет. За первые три месяца этого года продажи премиальных машин увеличились на 99% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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Тюмень

По данным аналитиков Авито, наибольшей популярностью у жителей региона пользуются автомобили Lexus RX. Средняя стоимость составляет 6,7 миллионов рублей. В целом же по России рейтинг самых востребованных премиум-моделей на рынке авто с пробегом возглавляет BMW X5. На его долю приходится 5,1% от общего числа продаж. Средняя стоимость составляет 7,9 миллионов рублей.

Второе место занимает BMW 5 за 4,3 миллиона рублей, третье — Mercedes-Benz E-класса за 4,4 миллиона рублей.

«Несмотря на высокую стоимость автомобилей премиальных брендов относительно авто массового сегмента с пробегом, интерес к первым растет. Покупатели ценят качество сборки и надежность. Средняя цена премиальных авто с пробегом ниже, чем у новых автомобилей данного сегмента, но при этом они отличаются современной комплектацией и хорошим состоянием», — подчеркнули эксперты Авито.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени заметили на городских улицах первые автомобили Москвич-3. Продажи кроссовера в областной столице начались в марте этого года.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Автомобили#Продажа#Покупка-продажа#Водители#Автомобилисты#Тюменская область
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